İstanbul'un su sıkıntısına İSKİ'den yanıt

İSKİ AÇIKLAMASINDA TASARRUFA DİKKAT ÇEKTİ

İSKİ'nin açıklamasında tasarrufa yönelik şu açıklamalarda bulunuldu:

"Havaların ısınması ile birlikte su tüketimi artarken, İSKİ’nin aldığı önlemlerin yanında İstanbulluların da suyu tasarruflu kullanması büyük önem taşıyor.

Küresel iklim değişikliği ve buna bağlı yaşanan kuraklık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de su kaynaklarının gün geçtikçe azalmasına sebep oluyor. Bu durum geçmişten gelen su kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesinin ve suyun daha verimli kullanılmasının önemini arttırıyor.

İSKİ, İstanbul’a her gün ortalama 3 milyon metreküp su veriyor. Ancak yaz ayları ile birlikte havaların ısınması, tüketilen su miktarını gün geçtikçe arttırıyor. Örneğin şehre verilen su miktarı 21 Haziran’da 3 milyon 341 bin metreküpe ulaştı. İSKİ her ne kadar yüksek enerji maliyetlerine katlanarak şehre sağladığı suyun 3’te 2’sini Melen Sistemi’nden temin etse de barajların doluluk oranı 14 günlük süre içerisinde yüzde 47,38’den yüzde 45,42’ye geriledi.

YAZ AYLARINDA SUSUZLUK RİSKİ YOK!

Kurak geçen kış mevsimine rağmen, İdare aldığı önlemlerle İstanbul’a herhangi bir susuzluk yaşatmazken, kısa dönem projeksiyonlarında da önümüzdeki yaz aylarında herhangi bir susuzluk riski öngörülmüyor.

İSKİ, özellikle kayıp-kaçak oranlarının düşürerek ve geri kazanım suyuna önem vererek su kaynaklarını korurken, Melen Sistemi’ne eklenen 3. Terfi Merkezi ile de nehirden alınan suyun arttırılmasını sağladı. Bu sayede özellikle yağışlı dönemlerde şehre verilen suyun tamamı, Melen’den karşılandı. Tüm bu tedbirlerle İstanbul’a birkaç baraj kadar su kazandırıldı.

TASARRUFUN ÖNEMİ BÜYÜK

İdarenin aldığı önlemlerle birlikte 16 milyon İstanbullunun da su tasarrufuna önem vermeleri gerekiyor. Aynı ihtiyaçların daha az su ile karşılanması hem aile bütçesine hem de İstanbul’un su kaynaklarına ciddi katkı sağlıyor.

İSKİ’nin 21 maddelik su tasarruf önerileri arasında ise şunlar yer alıyor:

Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın.

Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin.

Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan su da yüzde 50 tasarruf sağlayın.

Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın.

Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin.

Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.

Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın.

El, yüz yıkarken ya da tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75'inin boşa gittiğini unutmayın.

Kombinin suyu ısıtmasını beklerden akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın.

Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doldurmadan çalıştırmayın.

Bulaşıklarınızı elde değil makinada yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun.

Çamaşırlarınızı elde değil makinada yıkayın. Yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın.

Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayın.

Ev tipi arıtma cihazları ürettikleri suyun bir kaç katını harcar. Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın. İSKİ'nin İstanbul'a sağladığı suyun, yeni tip ev içi tesisat kullanılmış ise ya da varsa depolar en az 6 ayda bir temizleniyorsa sağlıklı ve güvenli olduğunu unutmayın.

Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın. Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın.

Arabalarınızı akan su ile değil kova ve fırça yardımı ile yıkayın.

Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin.

Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin.

Tükettiğimiz her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığını unutmayın. İsraf edilen her şeyin su kaybına sebep olduğunu hatırlayın.

İSKİ faturanızın kağıt yerinde sms ya da e-posta ile tarafınıza ulaştırılmasını sağlayan Dijital Fatura uygulamasına geçin. https://www.iski.istanbul/dijital-fatura-talep web sitesinden kolayca başvuru yapın. Fatura kağıdı için harcanan suyu kurtarın.

Tasarruf amacıyla yaptığınız her şeyi alışkanlık haline getirin. Böylece hayat boyu tasarruf edin.