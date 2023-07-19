İstanbul'da uygulanacak su kesintisi bakın hangi ilçeleri kapsıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz günü İstanbul'da bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti; Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerini kapsıyor.

Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde belirli saat aralığında etkili olacak. Su kesintilerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği açıklandı.

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) web sitesinden bilgi alınabiliyor.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR

İSKİ web sitesine tıklayarak "Su Kesintileri" sayfasına gidin ve bulunduğunuz ilçeyi seçin.

İlçenizi seçtikten sonra, ilçenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz.