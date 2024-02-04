Turistten, elektrikli motosikletle çay satan esnafa yüklü bahşiş, duygusal anlar

Yabancı bir turist, gezmekte olduğu şehirde dolaşırken ilginç bir sahneyle karşılaştı. Elektrikli motosikletinin arkasına monte ettiği küçük tezgahıyla sokaklarda çay satan 3 çocuk babası bir esnaf, turistin dikkatini çekti. Turist, bu samimi ve geleneksel satış yöntemini ilginç buldu ve esnafa yaklaşarak çay almak istedi.

Çay aldıktan sonra esnafa yüklü bir bahşiş veren turist, bu davranışıyla izleyenleri duygulandırdı