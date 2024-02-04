Turistten, elektrikli motosikletle çay satan esnafa yüklü bahşiş, duygusal anlar

Kaynak: Haber Merkezi
Turistten, elektrikli motosikletle çay satan esnafa yüklü bahşiş, duygusal anlar
Bir turist, elektrikli motosikletinin arkasında çay satan 3 çocuk babası esnafa verdiği yüklü bahşişle yürekleri ısıttı

Yabancı bir turist, gezmekte olduğu şehirde dolaşırken ilginç bir sahneyle karşılaştı. Elektrikli motosikletinin arkasına monte ettiği küçük tezgahıyla sokaklarda çay satan 3 çocuk babası bir esnaf, turistin dikkatini çekti. Turist, bu samimi ve geleneksel satış yöntemini ilginç buldu ve esnafa yaklaşarak çay almak istedi.
Çay aldıktan sonra esnafa yüklü bir bahşiş veren turist, bu davranışıyla izleyenleri duygulandırdı

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