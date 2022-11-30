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Ava giderken avlanan hırsız cebindeki 65 TL'den oldu

Esenyurt’ta sahibinin kapı önündeki rafa gazete dizmesini fırsat bilen hırsız, girdiği bir marketten yaklaşık 8 bin TL para çalmak istedi. Suçüstü yakalanan zanlı, market sahibinin tokat darbelerinden kurtulamazken, cüzdanı ve cebindeki 65 TL’sinden de oldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:06
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İstanbul'un 'Teksas'ı Esenyurt'ta ava giderken avlanan hırsız cebindeki 65 TL'den oldu

Ava giderken avlanan hırsız cebindeki 65 TL'den oldu
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İHA'nın haberine göre Esenyurt’ta market sahibi kapı önünde gazete dizerken kasadan  8 bin TL para çalmak isteyen hırsız sert kayaya çarptı. Suçüstü yakalanan şahıs, market sahibinin tokat darbelerinden kurtulamadı.Üstü aranan hırsız içinde 65 lira bulunan cüzdanı bırakıp kaçtı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi Yaşar Değirmenci’nin kapı önündeki rafa gazete dizdiğini gören bir şahıs, gizlice içeriye girerek kasaya yöneldi. Saniyeler içerisinde yaklaşık 8 bin TL parayı alarak cebine atan hırsız, kısa bir süre sonra market sahibine yakalandı. Birkaç saniye bakışmanın ardından şahsın hırsız olduğunu fark eden Değirmenci, hemen üstünü arayarak çalınan paralarını geri aldı. Kaçmak istemesi üzerine tokat darbelerinin hedefi olan şahıs, bir süre Değirmenci ile boğuştuktan sonra yere serildi. Daha sonrasında şahsın kimliğini bulmak için üzerini arayan market sahibi, hırsızın cebindeki 65 TL ve cüzdanını aldı. Bir süre sonra market içerisinde yaşanan arbede dışarı taşarken, şahıs bulduğu ilk fırsatta koşarak kayıplara karıştı. Hırsızın daha önce de aynı marketten alışveriş yaptığı öğrenilirken, sert kayaya çarpan hırsızın o anları ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


"GENÇ ÇOCUĞU KASADA GÖRDÜM"
Yaşanan olayı anlatan Yaşar Değirmenci, “Sabah geldim ve gazeteleri rafa dizmeye başladım. Bir müşteri geldi ve gazete istedi. O sırada bizim konuştuğumuzu gören hırsız içeri girmiş. Müşterinin parasını vermek için içeriye girdiğimde kasada genç bir çocuğun olduğunu gördüm. Şahıs parayı almış ve arka cebine koyuyordu. Tabi o an bir tuhaf oldum. Çocuk bütün kasayı toplayıp cebine koymuş, 7-8 bin TL parayı almış. Cebinden parayı aldım ve geri kasaya koydum. Daha sonrasında aramızda bir arbede çıktı ve hırsızı yere yatırdım. Ceplerini aradım, 65 TL parası ve cüzdanı vardı onları da aldım. Sürekli yol bulup kaçmanın derdindeydi. Kimliği var mı diye cüzdanına baktım ama yoktu. Daha sonrasında da birkaç tane daha vurduktan sonra kaçtı gitti” dedi.

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