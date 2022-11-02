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Flaş... Flaş... Marmaray'da seferler durduruldu. Yolcular peronlardan acil dışarı çıkarıldı

Üsküdar Marmaray'da seferler durduruldu, yolcular peronlardan dışarı çıktı

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 19:04
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İstanbulun toplu taşıma yükünü çeken Üsküdar Marmaray'da seferler durduruldu

Flaş... Flaş... Marmaray'da seferler durduruldu. Yolcular peronlardan acil dışarı çıkarıldı
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Üsküdar Marmaray durağında tren seferi durduruldu, yolcular ise peronlardan dışarı çıktı. İstasyonda, "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldı.

Üsküdar'da Marmaray durağında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tren seferi durduruldu. Peronda bulunan yolcular ise trene alınmayarak peronlardan dışarıya yönlendirildi. İstasyonda ise "acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir" şeklinde anonslar yapıldığı gözlendi.

MARMARAY'IN TWITTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir." denildi.

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