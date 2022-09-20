Marmaray arızalandı. Duraklarda yığılmalar oluştu

Yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar Bostancı'dan trenin durduğunu ve ilerlemediği aktarırken, diğer istasyonlardan görüntü paylaşan kullanıcılar ise dakikalarca trenin gelmediğini ve yoğunluk yaşandığını ifade ettiler.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da elektrik arızası yaşandı.
Yaşanan arıza nedeniyle Erenköy ve Maltepe durakları arasındaki seferlerde aksama yaşandı.
Yolcular, Küçükyalı durağında inerek aktarma yapmak durumunda kaldı.
Marmaray’ın resmi Twitter hesabından “Sayın yolcularımız enerji nakil hatlarımızda yaşanan aksaklık sebebiyle Erenköy-Maltepe arasında seferlerimiz gecikmeli yapılmaktadır. Bakım çalışmalarımız devam etmekte olup kısa süre içinde normale dönmesi beklenmektedir.” paylaşımı yapıldı.
Yoğunluğun yaşandığı duraklardaki panolarda “Trenlerimiz gecikmeli çalışmaktadır” uyarıları dikkat çekti.
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