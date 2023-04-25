İşte 4'lü Final eşleşmeleri

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Dörtlü Finali resmi kura töreni İspanya’nın Malaga şehrindeki Picasso Müzesi’nde gerçekleştirildi ve dört takımın maç programları belli oldu.

İşte 4'lü Final eşleşmeleri

BCL Dörtlü Finali’nin 12 Mayıs’ta oynanacak ilk yarı final maçında son şampiyon Lenovo Tenerife ile İsrail’in Hapoel Bank Yahav Jerusalem takımı TSİ 18.30’da karşılaşacak.

İkinci yarı final maçı ise ev sahibi Unicaja ile Almanya’nın Telekom Baskets Bonn takımı arasında TSİ 21.30’da oynanacak. Turnuvada üçüncülük ve final maçları ise 14 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Dörtlü final, 11 bin 300 kişilik oturma kapasitesine sahip olan, güney İspanya'nın en büyük kapalı çok amaçlı spor salonu Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena’da gerçekleşecek. (DHA)

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