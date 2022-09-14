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İşte ağlayan bebeği uyutmanın en iyi yolu. Bilim insanlarından çığır açacak buluş

Japonya'da görev yapan bilim insanları çığır açacak buluş gerçekleştirdi. Bilim adamları yeni ebeveyn olmuş kişilerin ağlayan bebeklerini uyutmak için en iyi yöntemi bebek kucaktayken 5 dakikalık bir yürüyüşe çıkmak olduğunu ortaya çıkardı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 10:43
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İşte ağlayan bebeği uyutmanın en iyi yolu. Bebek kucaktayken 5 dakikalık bir yürüyüşe çıkmak. Bilim insanlarından çığır açacak buluş

İşte ağlayan bebeği uyutmanın en iyi yolu. Bilim insanlarından çığır açacak buluş
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Bilim insanları ebeveynlerin bebeklerini uyutma yöntemlerini inceleyerek ne uygun ve başarılı çözümü ortaya çıkardığı vurgulandı. Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Roken Beyin Bilimleri Merkezi’nde görevli Dr. Kumi Kuroda, yaptığı araştırmalar sonucunda bebekleri en iyi sakinleştirme ve uyutma yöntemini buldu.

5 DAKİKALIK BİR YÜRÜYÜŞE ÇIKMAK

Dr. Kumi Kuroda ve ekibi, bebekleri yatırmanın, bebek arabasında ileri geri sallamanın, kucakta yürüyüş yapmanın ya da ayakta sabit bir şekilde durarak beklemenin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırdı.

Bilim insanları, ağlayan bir bebeği sakinleştirmenin en uygun yolunun ise bebek kucaktayken 5 dakikalık bir yürüyüşe çıkmak olduğunu tespit etti. Bebeği kucakta 8 dakika boyunca tutarak sabit bir şekilde durdurmanın da etkili olduğu belirtilirken, bebek beşiği ise en etkili üçüncü yöntem olduğu vurgulandı.

Otururken bebeği kucağa almanın çaresiz olduğunu tespit eden bilim insanları bebek bırakıldıktan hemen sonra yeniden ağlama ve sinir krizlerinin başladığını ortaya çıkardı. Bilim insanları, “Yürüme tekniği geçmişte etkisiz olarak biliniyordu fakat bu çalışmalar sonucunda işe yaradığını tespit ettik” dedi.

BÜTÜN AĞLAYAN BEBEKLERİN AĞLAMAYI KESTİĞİ VE NEREDEYSE YARISININ DA UYUMAYA BAŞLADIĞI BELİRLENDİ

Current Biology isimli dergide yayınlanan araştırmada 21 bebeğin incelendiği kaydedilirken, yürüyüş yapıldığı sırada dördüncü dakikanın sonunda bütün ağlayan bebeklerin ağlamayı kestiği ve neredeyse yarısının da uyumaya başladığı belirlendi.

Daha önce memeli hayvanlar üzerinde de çalışma yapan Kuroda ve ekibi, hayvanların da ebeveynleriyle yürümesinin kalp atışını yavaşlattığını söyledi.

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