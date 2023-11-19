İşte ağrıyı gideren şifalı besinler

Her besinin bir ağrıyı giderdiğini biliyor muydunuz? İşte hangi besinin hangi ağrıyı giderdiğinin yanıtı…
KARANFİL
Diş ağrıları için çok faydalıdır. Bir adet kuru karanfili ağzınıza alıp çiğnediğinizde diş ağrısı geçer.
KİRAZ
Aspirin yerine kiraz yemek, ağrıların dindirilmesinde aspirinden çok daha etkili oluyor.
KUŞBURNU
İyi bir raşitizm ilacı, etkin bir kan temizleyicisidir. Romatizma ağrılarını giderir. Basur tedavisinde iyi sonuç verir.
NANE
Yaprakları çay halinde yatıştırıcı ve bulantıyı giderici olarak kullanılır. Mide ağrısında ilaç görevi üstlenir.
PAPATYA
Basurda ağrı kesici ve tedavi edici etkiye sahiptir.
PATLICAN
Böbrek yanmaları ve ağrılarını keser. Sinirleri yatıştırır. Kalp çarpıntılarını giderir.
ZEYTİN
Zeytinyağı, safrayı artırır. Karaciğeri çalıştırır. Karaciğer ağrılarını dindirmede faydalıdır.
BADEM
Böbrek, mesane ve idrar yollarındaki iltihapları giderir. Baş ağrısı, karaciğer ve böbrek ağrılarını hafifletir.
BAKLA
Böbrek ağrılarını ve iltihaplarını giderir.
BİBERİYE
Romatizma ağrılarını dindirir.
ÇİLEK
Böbrek, idrar yolları ve bağırsak sorunları için birebirdir. Ayrıca diş etlerini güçlendirir, dişlerdeki tartarı önler, ağız kokularını ve boğaz ağrılarını giderir.
DEFNE
Vücuda rahatlık verir. İdrar ve adet söktürür. İştah açar. Sinir ağrılarını iyileştirir.
DEFNE YAĞI
Romatizma ağrılarını dindirici ve vücut parazitlerini öldürücüdür.
GÜZELAVRAT OTU
Mide ağrısını kesici ilaç yapımında kullanılır.
HAŞHAŞ
Bileşiminde toplanma zamanına göre değişen afyon alkaloitleri vardır. Harici ağrı dindirici olarak, özellikle diş hekimliğinde yararlanılır.
HAYIT
Sancıları keser. Karın ağrısı ve ishali keser.
HİNDİSTAN CEVİZİ
Böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur. Mide ağrısını yok eder.
KANTARON
Çayı kuvvet verici, iştah açıcıdır. Ayrıca astım ve mide ağrılarında faydalıdır.