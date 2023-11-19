İşte ağrıyı gideren şifalı besinler

Hangi besinler hangi ağrıları giderir? İşte o sorunun yanıtı...

Tayyip Salih Yılmaz KAYNAK: Haber Merkezi
İşte ağrıyı gideren şifalı besinler

Her besinin bir ağrıyı giderdiğini biliyor muydunuz? İşte hangi besinin hangi ağrıyı giderdiğinin yanıtı…

KARANFİL

Diş ağrıları için çok faydalıdır. Bir adet kuru karanfili ağzınıza alıp çiğnediğinizde diş ağrısı geçer.

KİRAZ

Aspirin yerine kiraz yemek, ağrıların dindirilmesinde aspirinden çok daha etkili oluyor.

KUŞBURNU

İyi bir raşitizm ilacı, etkin bir kan temizleyicisidir. Romatizma ağrılarını giderir. Basur tedavisinde iyi sonuç verir.

NANE

Yaprakları çay halinde yatıştırıcı ve bulantıyı giderici olarak kullanılır. Mide ağrısında ilaç görevi üstlenir.

PAPATYA

Basurda ağrı kesici ve tedavi edici etkiye sahiptir.

PATLICAN

Böbrek yanmaları ve ağrılarını keser. Sinirleri yatıştırır. Kalp çarpıntılarını giderir.

ZEYTİN

Zeytinyağı, safrayı artırır. Karaciğeri çalıştırır. Karaciğer ağrılarını dindirmede faydalıdır.

BADEM

Böbrek, mesane ve idrar yollarındaki iltihapları giderir. Baş ağrısı, karaciğer ve böbrek ağrılarını hafifletir.

BAKLA

Böbrek ağrılarını ve iltihaplarını giderir.

BİBERİYE

Romatizma ağrılarını dindirir.

ÇİLEK

Böbrek, idrar yolları ve bağırsak sorunları için birebirdir. Ayrıca diş etlerini güçlendirir, dişlerdeki tartarı önler, ağız kokularını ve boğaz ağrılarını giderir.

DEFNE

Vücuda rahatlık verir. İdrar ve adet söktürür. İştah açar. Sinir ağrılarını iyileştirir.

DEFNE YAĞI

Romatizma ağrılarını dindirici ve vücut parazitlerini öldürücüdür.

GÜZELAVRAT OTU

Mide ağrısını kesici ilaç yapımında kullanılır.

HAŞHAŞ

Bileşiminde toplanma zamanına göre değişen afyon alkaloitleri vardır. Harici ağrı dindirici olarak, özellikle diş hekimliğinde yararlanılır.

HAYIT

Sancıları keser. Karın ağrısı ve ishali keser.

HİNDİSTAN CEVİZİ

Böbreklerdeki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur. Mide ağrısını yok eder.

KANTARON

Çayı kuvvet verici, iştah açıcıdır. Ayrıca astım ve mide ağrılarında faydalıdır.

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