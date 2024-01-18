İşte AKP'nin adayları. Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki aday tanıtım toplantısında belediye başkan adaylarını açıklıyor. Erdoğan'ın açıklayacağı adaylar arasında Ankara adayı da bulunuyor.
Öte yandan AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için adaylarını Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.
İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:
Adana: Mehmet Kocaispir
Aksaray: Evren Dinçer
Adıyaman: Ziya Polat
Afyon: Hüseyin Uluçay
Ağrı: Mehmet Salim Aydın
Amasya: Mehmet Uyanık
Antalya: Hakan Tütüncü
Ardahan: Yunus Baydar
Batman: Adil Sebati Ceylan
Bayburt: Mete Memiş
Bilecik: Mustafa Yaman
Bolu: Muhammed Emin Demirkol
Burdur: Mehmet Şimşek
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
Gaziantep: Fatma Şahin
Gümüşhane: Ercan Çimen
Hakkari: İsmet Ölmez
Hatay: Mehmet Öntürk
Iğdır: Ülkü Öcal
Kahramanmaraş: Fırat Görgel
Karabük: Özkan Çetinkaya
Karaman: Mevlüt Akgün
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kırşehir: Osman Arslan
Kilis: Reşit Polat
Konya: Uğur İbrahim Altay
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Malatya: Sami Er
Mardin: Abdullah Erin
Muş: Feyat Asya
Nevşehir: Mehmet Savran
Niğde: Emrah Özdemir
Sakarya: Yusuf Alemdar
Siirt: Ekrem Olğaç
Sivas: Hilmi Bilgin
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak: Mehmet Yarka
Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
Trabzon: Ahmet Metin Genç
Tunceli: Erkan Eroğlu
Yozgat: Celal Köse
Zonguldak: Ömer Selim Alan
Ayrıntılar geliyor...