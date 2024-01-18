İşte AKP'nin adayları. Erdoğan açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İşte AKP'nin adayları. Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'nin yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıklıyor. Erdoğan'ın açıklayacakları adaylar arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki aday tanıtım toplantısında belediye başkan adaylarını açıklıyor. Erdoğan'ın açıklayacağı adaylar arasında Ankara adayı da bulunuyor.

Öte yandan AKP'nin İstanbul'un ilçeleri için adaylarını Cumartesi günü açıklanması bekleniyor.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:

Adana: Mehmet Kocaispir

Aksaray: Evren Dinçer

Adıyaman: Ziya Polat

Afyon: Hüseyin Uluçay

Ağrı: Mehmet Salim Aydın

Amasya: Mehmet Uyanık

Antalya: Hakan Tütüncü

Ardahan: Yunus Baydar

Batman: Adil Sebati Ceylan

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden

Gaziantep: Fatma Şahin

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkari: İsmet Ölmez

Hatay: Mehmet Öntürk

Iğdır: Ülkü Öcal

Kahramanmaraş: Fırat Görgel

Karabük: Özkan Çetinkaya

Karaman: Mevlüt Akgün

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırşehir: Osman Arslan

Kilis: Reşit Polat

Konya: Uğur İbrahim Altay

Kütahya: Kamil Saraçoğlu

Malatya: Sami Er

Mardin: Abdullah Erin

Muş: Feyat Asya

Nevşehir: Mehmet Savran

Niğde: Emrah Özdemir

Sakarya: Yusuf Alemdar

Siirt: Ekrem Olğaç

Sivas: Hilmi Bilgin

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Cüneyt Yüksel

Trabzon: Ahmet Metin Genç

Tunceli: Erkan Eroğlu

Yozgat: Celal Köse

Zonguldak: Ömer Selim Alan

Ayrıntılar geliyor...

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