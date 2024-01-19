Star Gazetesi AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok hakkındaki FETÖ haberlerini sildi

Kaynak: Haber Merkezi
Star Gazetesi AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok hakkındaki FETÖ haberlerini sildi
Star Gazetesi AKP’nin dün açıklanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Turgut Altınok hakkındaki 2014 yılındaki FETÖ haberlerini, adaylığı açıklandıktan sonra sildi.

Tele1’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara’da yer alan ATO Kongre Merkezi’nde 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde aday olacak 48 ilin Belediye Başkan adaylarını açıkladı. ABB adayı olarak ise uzun zamandır kulislerde yer alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilan edildi.

AKP’ye yakın olan Star Gazetesi ise 2014 yılında Ankara’ya BBP’den aday olan Tugut Altınok’un, FETÖ’ye yakın olduğu zamanda Erdoğan’ı kast ederek sarf ettiği “Uzun boylu adamla hesaplaşacağız” haberlerini, AKP’den aday olduğu ilan edilmesinden hemen sonra apar topar sildi.

YİNE BİR KLASİK YAŞANDI:

Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından, Star Gazetesinin bu hamlesine eleştirel bir şekilde yaklaşarak şu sözleri paylaştı:

“Hükümet medyası, bugün AKP Ankara adayı olan Turgut Altınok’a, BBP adayı olduğu dönemde FETÖ suçlamasında bulunmuştu”

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Sözlerinin altına Altınok’un o dönemde sarf ettiği sözleri haberleştiren Star Gazetesinin haberini paylaştı.

Altınok’un uzun boylu adamla hesaplaşacağız haberinin görsellerini paylaşan Terkoğlu ek olarak şu sözleri ifade etti: “Paylaşımdan sonra bir klasik yaşandı, yine silindi. Linkin Altınok’un adaylığı öncesindeki orjinal içeriği:”

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