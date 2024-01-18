Flaş... Flaş... AKP'nin Ankara adayı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... AKP'nin Ankara adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’nin Ankara Adayını açıkladı. Buna göre Mansur Yavaş’ın karşısında AKP’nin adayı Turgut Altınok oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’nin 48 ildeki adaylarını açıkladı. Erdoğan, Ankara’da düzenlenen toplantıda başta Ankara ve İzmir olmak üzere bazı büyükşehir ve il belediye başkanı adaylarını duyurdu.

ANKARA ADAYI BELLİ OLDU

Erdoğan, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayının Turgut Altınok olduğunu yapıyor. AKP’li Keçiören Belediye Başkanı Altınok, seçimde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a karşı yarışacak.

AKP, bir önceki yerel seçimde ise Mehmet Özhaseki’yi göstermiş ve Mansur Yavaş’a kaybetmişti.

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