İşte artık herkesin mutfağına giren o tehlike: Böbrekleri bitirip, diyalize sürüklüyor

Çorbaların, pilavların et ve tavuk suyuyla yapıldığında çok daha lezzetli ve sağlıklı olduğu biliniyor. Ancak birçok kişi et, tavuk suyu yapmanın zorlayıcı olduğunu düşünerek onlar yerine hazır satılan bulyonları kullanmayı tercih ediyor. Bu bulyonların sağlıklı olduğunu düşünenler bile var. Yapılan araştırmalar et/tavuk bulyonlarının sayısız hastalığa yol açtığını buldu.

Diyetisyen Ferhan Coşkun, bulyonların içerisinde yüksek miktarda tuz bulundurmasından dolayı kalp damar hastalıklarına, hipertansiyona ve böbrek hastalıklarına yol açtığını dile getirdi. Uzmanlar, yemeklerde lezzet katabilmek için kullanılan ve içerisindeki koruyucu maddeler sayesinde uzun raf ömrü bulunan bulyonların, insan sağlığını tehlikeye attığına dikkati çekiyor.

Coşkun, tavuk eti ve kırmızı etin çeşitli ekstraktlarıyla hazırlanan aroma vericilerin muhtemel zararları hakkında yaptığı açıklamada, bulyonların içerdikleri yüksek sodyum oranından dolayı kalp damar hastalıklarına, hipertansiyona ve böbrek hastalıklarına yol açtığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün günlük tuz tüketimin 5 gramın altında tutulmasını önerdiğini dile getiren Coşkun, “‘Çin tuzu’ olarak bilinen Monosodyum Glutamat, çeşitli hastalarda alerjik reaksiyonlara, kızarıklık ve baş dönmesine sebep olabilmektedir. En önemlisi raf ömrünü uzatmak ve lezzet stabilitesini sağlamak amacıyla kullanılan yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler, koruyucular gibi katkı maddeleri insan sağlığı üzerinde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Uzun dönemde de çeşitli başka hastalıklara neden olabileceği bilinmektedir. Sağlık açısından bir diyetisyen gözüyle baktığımda en iyi olan bulyon tüketmek yerine evde kendi tavuk ve et sularımızı üretip bunları çeşitli sebzelerle çeşnilendirip yemeklerimizde besleyici düzeyi yüksek ürünler elde etmektir” diye konuştu.

Bulyonun içerisinde bulunduğu sodyum oranından dolayı tansiyonu yükseltebildiğine ve böbrek hastalıklarını ilerletebildiğine dikkati çeken Coşkun, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik rahatsızlık yaşayanların bulyon kullanımından kaçınmasını önerdi.

SİNİR SİSTEMİNE ZARAR VERİYOR

Bulyonların bu kadar zararlı olmasının nedeni, içeriğinde yer alan Mono sodyum gluatamat (MSG) isimli katkı maddesi. Bulyonların içinde bulunan ve yemeklere et aroması kazandırmak için kullanılan MSG, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor. Alzheimer, Parkinson, Epilepsi (sara) ve Huntington hastalıklarının oluşmasına neden oluyor.

MSG NEDİR?

Açılımı mono sodyum gluatamat olan MSG, lezzet arttırıcı etkili kimyasal bir ürün. Çin tuzu olarak bilinen bu ürün fazla tüketildiğinde; Epilepsi (sara), Parkinson, Alzeimer, Huntington, pankreas hasarı, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı, obezite gibi sağlık sorunlarına neden olur.

MSG’NİN ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

MSG tüketimi ayrıca yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, büyüme hormonu baskılanması, pankreas hasarı, insülinde artış ve buna bağlı olarak diyabet, böbrek ve karaciğerde tahribata kadar yol açmakta.

HAMİLELERİN ASLA YEMEMESİ GEREKİYOR

İçeriğinde MSG olan ürünler arasında; et bulyon, tavuk bulyon, cips, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorba yer alıyor. Bu ürünlerin özellikle hamilelik döneminde kullanılması, uzmanlar tarafından çok sakıncalı bulunuyor.

Hamilelikte MSG içeren gıdaların tüketilmesininen büyük zararı ise plasentayı geçerek direk bebeğe zarar vermesi.