İşte bağırsak problemlerini özellikle de kabızlığı çözen mucize ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
İşte bağırsak problemlerini özellikle de kabızlığı çözen mucize ot
Bağırsak problemlerini özellikle de kabızlığı çözen mucize ot olarak değerlendirilen kırlangıç otu dikkat çekti.

Sağlıklı ve güçlü kalmak için insanlar doğal besinleri seçerler. Bu besinlerden biri de kırlangıç otudur. Bu bitkinin faydaları araştırılmış ve bulunmuştur.

Kabızlık gibi bağırsak sorunlarına iyi gelen kırlangıç otu, mucizevi bir ot olarak ilgi çeker.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, tıbbi olarak konstipasyon olarak bilinen, dışkılamayı zorlaştıran ve haftada 3’ten az bağırsak hareketi ile karakterize edilen bir durumdur.

Kabızlık, dışkının tamamen boşaltılamaması, ağrı ve şişkinlik gibi rahatsız edici belirtilere neden olabilir.

Kabızlık, yaygın bir sorundur ve bağırsak hareketlerinin engellenmesi veya yavaşlaması şeklinde ortaya çıkabilir.

KIRLANGIÇ OTU NASIL KULLANILIR?

Kırlangıç otu, sağlık açısından pek çok faydası olan bir bitkidir. Bu bitkinin kurutulmuş yapraklarını demleyerek çayını içebilirsiniz.

Ayrıca, yemeklere de lezzet katmak için kurutulmuş yapraklarını ekleyebilirsiniz. Kırlangıç otu, hoş bir aroma verir ve yemeklerinize de tat katar.

Fakat, bu bitkiyi fazla kullanmamak ve doktorunuza başvurmak önemlidir. Zira, olası yan etkileri vardır.

Lakin, bitkinin gövdesi kırıldığında akıtılan süt beyazı sıvı zehirlidir. Bu sebeple, Kırlangıç Otu tüketirken uzman önerisi almak ve miktarına dikkat etmek şarttır.

İlgili Haberler
Nefes darlığını geçiriyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Gastrit ve ülsere birebir iyi gelen yavşan otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Son Haberler
Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 180'e çıktı Dünya
Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 180'e çıktı
9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var? Magazin
9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var?
Ahlaksızlar. Sizin gibi hırsızlara hayat tabii ki pahalı değil. Canlı yayındaki o sözler yeniden gündem oldu Gündem
Ahlaksızlar. Sizin gibi hırsızlara hayat tabii ki pahalı değil. Canlı yayındaki o sözler yeniden gündem oldu
Hatice Kolçak rakam vererek açıkladı 'Parasını ona yatıran cüzdanını dolduracak' Ekonomi
Hatice Kolçak rakam vererek açıkladı 'Parasını ona yatıran cüzdanını dolduracak'
Ayvacık açıklarında aralarında çocukların da olduğu 34 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Ayvacık açıklarında aralarında çocukların da olduğu 34 kaçak göçmen yakalandı
Emekli zammı ve refah payı için kritik gün. İşte son açıklamalar Ekonomi
Emekli zammı ve refah payı için kritik gün. İşte son açıklamalar