İşte bağışıklık sistemini güçlendiren mucize ot

Bağışıklık sistemini güçlendiren mucize ot olarak değerlendirilen karabaş otu dikkatlerden kaçmadı.

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
İşte bağışıklık sistemini güçlendiren mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren mucize ot olarak değerlendirilen karabaş otu dikkat çekti.

KARABAŞ OTU NEDİR?

Karabaş otu, lavanta türü olarak bilinen vücuda birçok fayda sağlayan bir bitki türüdür. Eski zamanlarda özellikle alternatif tıpta sıklıkla kullanılmıştır. Boyu 30 ila 100 santimetre arasında değişen karabaş otu, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa iyi gelmesi için tüketilmektedir. Bunların yanında geleneksel tıpta ‘ustukhuddus’ olarak isimlendirilir. İçerisindeki besin değerleri sayesinde anti-bakteriyel ve antioksidan özellikleri bulunur.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu yaprakları ve kökleri cilt için harici olarak kullanılabilir. Özellikle yaralar, yanıklar, morluklar veya cilt tahrişleri gibi durumlar için kullanılır.

Yapraklar ezilip cilde uygulanabilir veya bir merhem veya tentür (bitki özü) hazırlanabilir.

Karabaş otundan bitki özü (tentür) yapmak isterseniz, tıbbi bitki tentürü hazırlama talimatlarına ve dozajına dikkat etmelisiniz. Genellikle bitki ile alkol karışımı olarak hazırlanır.

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