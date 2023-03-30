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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin maç saatleri belli oldu

Türkiye'nin 3 takımla yer alma başarısı gösterdiği CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalleri programı belli oldu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:20
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İşte CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin maç saatleri belli oldu
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Eczacıbaşı Dynavit, 5 Nisan Çarşamba günü İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'ya konuk olacak, İstanbul derbisinde ise VakıfBank, 6 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.

Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan ve 3 Türk takımının yer aldığı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinin programı belirlendi.
Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın yarı finale yükselerek Türk voleybol tarihine geçtiği organizasyonda, ilk mücadeleler 5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Türk voleybolu, 1960 yılından itibaren düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ilk kez 3 takımla temsil edilirken, bu turdaki ilk karşılaşma 5 Nisan Çarşamba günü İtalya'nın Novara kentinde yapılacak.
Eczacıbaşı Dynavit, yarı final ilk maçında milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Igor Gorgonzola takımıyla TSİ 20.00'de karşılaşacak.
Maçın rövanşı, 12 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

İki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Opet'in final bileti alabilmek için mücadele edeceği yarı final eşleşmesinin ilk maçı, 6 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Avrupa'nın zirvesindeki İstanbul derbisinde VakıfBank, saat 19.30'da Vakıfbank Spor Sarayı'nda Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
Finale kalacak Türk ekibi, 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak rövanş karşılaşmasında belli olacak.
2023 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni zirvede tamamlayacak ekibin belirleneceği Süper Final, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde gerçekleştirilecek.


 

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