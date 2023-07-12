İşte cildinize Hollywood ışıltısı katmanın yolları

Estetik Koçu Nermin Negiz, ''Cildinizi mevsim geçişlerine göre hazırlayıp, yenileyici uygulamalarla bütün bu sıkıntıların önüne geçebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de Hydrafacial uygulaması. " dedi...

İşte cildinize Hollywood ışıltısı katmanın yolları

Amerika'da Hollywood yıldızlarının tercihi Hydrafacial cilt yenileme sistemi, cildin ihtiyacı olan tüm bakımların tek seansta uygulanması ile parlak ve ışıltılı bir görünüm sağlayabiliyor'.

Kış aylarında soğuk ve kirli havanın yanı sıra mevsim gereği fazlaca tüketilen yağ ve karbonhidrattan zengin gıdalar da cildin üzerinde olumsuz etkiler gösterebiliyor. Cildi modern yöntemlerle ışıltılı bir görünüme kavuşturmak günümüzde düzenli bakımlarla mümkün. Kalıcı makyaj teknikleri, popüler kaş ve kirpik uygulamaları, cilt bakımı ve verdikleri eğitimlerle tanınan NN Beauty Center'ın kurucusu Nermin Negiz, doğal görünümü koruyarak, kişisel güzellik sorunlarının çözümü ile ilgili açıklamalarda bulundu

''VÜCUDUN KIYMETLİ ÖRTÜSÜ CİLT''

Vücudun en kıymetli örtüsünün cilt olduğuna vurgu yapan Nermin Negiz, ''Pek çok insan cilt sorunlarının en çok kış döneminde yaşandığına inanıyor. Maalesef, bu doğru bilinen yanlışlardan biri. Yenilenmenin, uyanışın ve rengin mevsimi olan ilkbaharda da cildiniz ciddi zararlar görüyor. Kızarıklık, kuruluk, pullanmaya bağlı döküntü, akne ve leke problemlerindeki artış, yaşanan sorunlardan sadece bir kısmını oluşturuyor'' dedi.

''TEK SEANSTA PARLAMANIN YÖNTEMİ''

Negiz, sözlerine şöyle devam etti:

''Sorun sağlık ve güzellik olunca durum ciddi; ancak çözümsüz de değil. Cildinizi mevsim geçişlerine göre hazırlayıp, yenileyici uygulamalarla bütün bu sıkıntıların önüne geçebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de Hydrafacial uygulaması. Amerika'da Hollywood yıldızlarının tercihi Hydrafacial cilt yenileme sistemi, cildin ihtiyacı olan tüm bakımların tek seansta uygulanması ile parlak ve ışıltılı bir görünüm sağlayabiliyor.''

Hydrafacial uygulaması hakkında bilgi veren Negiz, ''Herhangi bir iğne enjeksiyonu içermeden sadece vakumlama yöntemidir. Kişi acı, ağrı hissetmez. Bu vakumlama işlemi yaklaşık 30 dakika sürer ve bu süre içinde kullanılan özel solüsyonlarla cildin en alt kademesine kadar ulaşılarak derinlemesine bir bakım sağlar. Bu uygulama her mevsim ve her kişiye uygun olduğu için tavsiye ediyoruz'' şeklinde konuştu.

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