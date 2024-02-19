İşte Citroen C3 fiyat listesi. Piyasayı resmen dibe çekti

Citroen, pratik özellikleri ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çeken yeni B segmenti hatchback modeli C3’ü beğeniye sundu.

Bir hatchback olmasına rağmen yerden yüksek yapısı ile SUV’lara özgü bir duruş sergileyen araç, şehir içi ve dışında rahat bir kullanım imkanı sunuyor.

C3, tüm bu dikkat çeken özelliklerinin yanı sıra görsel açıdan da güçlü bir etki yaratıyor.

Citroen’in modern tasarım dilini yansıtan C3, özellikle zarif hatları sayesinde segmentindeki diğer araçlardan kolayca ayrılıyor.

Geniş ön ızgara, aerodinamik yapısı ve LED gündüz farları modelin çağdaş ve sportif bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

300 litrelik bagaj hacmi ile de C3’ün ekstra dikkat çektiğini görüyoruz. Günlük kullanım için yeterli alan sağlayan bu hacim miktarı, segment standartlarını da karşılayarak kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Ayrıca katlanabilir arka koltuklar sayesinde bu alan daha da genişletilebiliyor.

Motor seçeneklerine bakıldığında ise 83 beygir gücündeki 1.2 litrelik benzinli motor göze çarpıyor.

5 ileri manuel şanzımana sahip 1.2 litrelik benzinli motor, ekonomik yakıt tüketimi ile öne çıkıyor.

Motorun, performans ve yakıt verimliliğini ideal bir dengeyle sunması da cabası.

Citroen C3’ün fiyat seçenekleri ise şu şekilde:

1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel Feel Bold

872 bin 800 TL

1.2 PureTech 110 HP – EAT6 Feel Bold

981 bin 500 TL

1.2 PureTech 110 HP – EAT6 Shine

1 milyon 34 bin 300 TL

1.2 PureTech 110 HP – EAT6 ELLE

1 milyon 65 bin 400 TL