İşte doğal şifa kaynakları

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Celil Kurşun
İşte doğal şifa kaynakları
Tüm ilaçların etken maddesi doğadan geliyor. İşte doğal şifa kaynakları…

AĞIZ KOKUSUNA YOĞURT

Yoğurtta bulunan yararlı bakteriler ağızda bulunan kötü bakterilerle savaşıp onları yeniyor. Böylelikle ağız kokusunun önü kesiliyor.

NASIR İÇİN MEYANKÖKÜ

Meyankökü cildi yumuşatıyor. Vazelin gibi bir kreme karıştırarak nasırın üzerine sürülüyor. Nasır bir süre sonra yok oluyor.

İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONLARINA KARBONAT

Karbonat bakterilerin çoğalma yeteneğini azaltıyor mesaneyi rahatlatıyor. Düzenli olarak her gün bir bardak tüketildiğinde enfeksiyonlar ortadan kayboluyor.

HIÇKIRIK İÇİN ŞEKER

Şeker, diyafram ve sinir kaslarını olumlu etkiliyor. Hıçkırığı kesmeye de yarıyor. Hıçkırık başladığı an bir tatlı kaşığı toz şeker almanız yeterli olacaktır.

EGZEMA İÇİN ZEYTİNYAĞI

Egzemalı bölgelere zeytinyağı sürdüğünüzde bir süre sonra tahrişten kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Çünkü cildin nem dengesini ayarlıyor.

AYAK KOKUSU İÇİN AYAKLARINIZI ALKOLÜ SUYLA SİLİN

Alkollü su antiseptiktir. Kokuların sebep olduğu mantar ve bakterileri adeta parçalıyor, kokunun önüne geçiyor.

STRESİ AZALTMAK İÇİN NANE VE TARÇIN

NASA’nın yaptırdığı bir araştırma nane tüketenlerin yorgunluk ve anksiyeteden uzaklaştığı ortaya çıktı. Nane ve tarçın kullananlar hayal kırıklığına uğramıyor.

KIRILAN TIRNAKLARA BİTKİSEL YAĞ

Kırılan tırnak ve sorunlu tırnak etlerini, ciltteki nem oranını ayarlayarak yarar sağlayabilirsiniz. Bitkisel yağlarda nem dengesini sağlıyor.

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