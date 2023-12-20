İşte doğal şifa kaynakları

AĞIZ KOKUSUNA YOĞURT

Yoğurtta bulunan yararlı bakteriler ağızda bulunan kötü bakterilerle savaşıp onları yeniyor. Böylelikle ağız kokusunun önü kesiliyor.

NASIR İÇİN MEYANKÖKÜ



Meyankökü cildi yumuşatıyor. Vazelin gibi bir kreme karıştırarak nasırın üzerine sürülüyor. Nasır bir süre sonra yok oluyor.

İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONLARINA KARBONAT



Karbonat bakterilerin çoğalma yeteneğini azaltıyor mesaneyi rahatlatıyor. Düzenli olarak her gün bir bardak tüketildiğinde enfeksiyonlar ortadan kayboluyor.

HIÇKIRIK İÇİN ŞEKER



Şeker, diyafram ve sinir kaslarını olumlu etkiliyor. Hıçkırığı kesmeye de yarıyor. Hıçkırık başladığı an bir tatlı kaşığı toz şeker almanız yeterli olacaktır.

EGZEMA İÇİN ZEYTİNYAĞI



Egzemalı bölgelere zeytinyağı sürdüğünüzde bir süre sonra tahrişten kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Çünkü cildin nem dengesini ayarlıyor.

AYAK KOKUSU İÇİN AYAKLARINIZI ALKOLÜ SUYLA SİLİN



Alkollü su antiseptiktir. Kokuların sebep olduğu mantar ve bakterileri adeta parçalıyor, kokunun önüne geçiyor.

STRESİ AZALTMAK İÇİN NANE VE TARÇIN



NASA’nın yaptırdığı bir araştırma nane tüketenlerin yorgunluk ve anksiyeteden uzaklaştığı ortaya çıktı. Nane ve tarçın kullananlar hayal kırıklığına uğramıyor.



KIRILAN TIRNAKLARA BİTKİSEL YAĞ



Kırılan tırnak ve sorunlu tırnak etlerini, ciltteki nem oranını ayarlayarak yarar sağlayabilirsiniz. Bitkisel yağlarda nem dengesini sağlıyor.