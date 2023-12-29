İşte dünyada ikinci sıradaki ölüm nedeni

Kanser, en çok Asya'da görülüyor

Evet kanser vakalarının 9 milyondan fazlası Asya ülkelerinden. Dünya genelinde 19 milyon kişiye kanser teşhisi kondu. 10 milyon kişi kanserden yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kanser hastalığı, dünya genelinde ikinci en sık ölüm sebebi. Her yıl yaklaşık 400 bin çocuğa da kanser teşhisi konuluyor.

En çok görülen tür arasında erkeklerde akciğer, prostat, mide ve karaciğer, kadınlarda ise meme, akciğer, rahim ağzı ve tiroit kanser türleri geliyor.

Dünya genelinde hızla artmayı sürdürüyor. Nedenleri arasında fiziksel, duygusal ve ekonomik külfet, orta gelir seviyesi ve altındaki birçok ülkede yaşananlar ve hastalıkla mücadele edememe güçlüğü...

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİLERİ

Kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 30 ile 50'si erken teşhis ve etkili tedavi ile önlenebilir.

Sağlık sisteminin güçlü olduğu ülkelerde, kanser hastalarının hayatta kalma oranı, çok fazla. Ameliyat, kemoterapi, radyasyon terapisi ve kemik iliği nakli gibi tedaviler kanserin en yaygın tedavi yöntemleri arasında...

İstatistiklerde, 130 bin akciğer kanseri olmak üzere 610 bin kişinin kanser nedeniyle yaşamını kaybedeceği tahmin ediliyor.