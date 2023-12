Dengeli ve sağlıklı beslenmenin öneminin artığı günlerden geçilmeye devam ediyor. Ölümcül olduğu bilinen kansere ise çareler aranması sürdürülüyor.

Bu süreçte kanser riskini azaltan besin listesi ortaya çıktı.

Kanser hastalığı, günümüzde giderek artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıktığı biliniyor.

Kanserden korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli bir rol oynadığının altı çizildi.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılmasını engelleyebildiği biliniyor. Bunun için, kanser riskini azaltan bazı besinleri tüketmek faydalı olabileceği ortaya çıktı.

Ölümcül olan kanserden korunmada yardımcı olan 15 besin ve özellikleri şu şekilde:

Zerdeçal: Zerdeçalın içindeki kurkumin adlı bir madde, karaciğer, akciğer, kolon, mide, meme, yumurtalık, beyin ve lösemi gibi pek çok kanser türünde, tümör hücrelerinin büyümesini engelleyebiliyor. Kurkumin, kanser hücrelerinin yaşamasını sağlayan bir enzimin aktivitesini azaltarak, kanser hücrelerinin ölmesine yardımcı oluyor. Zerdeçal, safra salgısını artırdığı için, safra taşı olan kişilerin dikkatli kullanması gerekiyor.

Kara üzüm: Kara üzüm, çekirdeği ve kabuğu ile birlikte tüketildiğinde, içerdiği resveratrol adlı bir madde sayesinde, kansere neden olan bileşikleri bloke edebiliyor. Resveratrol, vücutta kanser dokularının oluşumunu ve gelişimini durdurarak, özellikle cilt, akciğer, prostat ve meme kanserine karşı koruyucu etki gösteriyor.

Domates: Domates, likopen adlı bir antioksidan madde içeriyor. Likopen, DNA hasarını engelleyerek, kanser riskini azaltıyor. Likopen, özellikle akciğer, kolon ve meme kanserlerinde etkili oluyor. Domatesin pişirilmesi, likopenin emilimini artırıyor.

Sarımsak: Sarımsak, selenyum adlı bir mineral açısından zengin bir besindir. Selenyum, mide, göğüs, bağırsak, cilt ve prostat kanserlerinde, tümörlerin oluşmasını ve ilerlemesini engelleyebiliyor. Sarımsak, zeytinyağı içinde ezilerek veya çiğ şekilde tüketildiğinde, daha fazla selenyum alınmasını sağlıyor.

Yeşil çay: Yeşil çay, kateşin adlı bir antioksidan madde içeriyor. Kateşin, özellikle kolon kanseri riskini azaltma konusunda etkili oluyor. Günde 2 fincan şekersiz yeşil çay içmek, küçük hücreli akciğer, pankreas, özefagus ve ağız kanserlerinin oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor.

Balık: Balık, A, D, K ve B grubu vitaminler açısından zengin bir besindir. Ayrıca iyot, selenyum, fosfor, magnezyum ve çinko gibi mineralleri de içeriyor. Özellikle somon gibi omega-3 yağ asidi içeriği yüksek olan balıklar, kansere karşı koruyucu oluyor. Omega-3 yağ asidi, iltihaplanmayı azaltarak, tümör büyümesini engelliyor. Haftada 2 kez balık tüketmek öneriliyor.

Ananas: Ananas, bromelain adlı bir enzim içeriyor. Bromelain, özellikle akciğer, bağırsak, yumurtalık ve cilt kanserlerinde, tümörlü hücrenin gelişimini engelleyebiliyor. Bromelain, aynı zamanda iltihaplanmayı ve ödemi de azaltıyor.

Kuru baklagiller: Kuru baklagiller, mercimek, nohut, kuru fasulye ve barbunya gibi besinleri içeriyor. Kuru baklagiller, lif açısından zengin besinlerdir. Lif, özellikle bağırsak kanseri için koruyucudur. Lif, vücuda zarar veren maddelerle savaşarak, kan dolaşımına yardımcı oluyor. Kuru baklagiller, haftada 2 kez tüketilebilir.

Çörek otu: Çörek otu, akciğer, baş-boyun, kolon, karaciğer, lösemi, lenfoma, pankreas, prostat ve yumuşak doku kanserlerine karşı koruyucu bir besindir. Çörek otu, vücutta mikrop veya tümörle mücadele eden hücrelerin sayısını artırıyor. Çörek otu, yağ olarak veya tohum olarak tüketilebilir.

Kırmızı biber: Kırmızı biber, C vitamini açısından en zengin sebzelerden biridir. C vitamini, bir antioksidan vitamindir. C vitamini, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyerek, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

Fındık: Fındık, E vitamini açısından zengin bir besindir. E vitamini, tümör büyümesini engelleyerek, kanserli hücrelerin kendilerini yok etmeleri; yani apoptosis sürecini başlatıyor. E vitamini, kolon, prostat ve göğüs kanserleri üzerinde önemli rol oynuyor. Fındık, her gün en fazla 1 avuç tüketilebilir.

Brokoli: Brokoli, lif, A ve C vitaminleri, folik asit ve kalsiyum gibi beslenme açısından değerli birçok fayda sağlıyor. Ayrıca brokoli, glukosinolat adlı bir madde içeriyor. Glukosinolat, vücutta meydana gelen zararlı maddelerin etkisiz hale dönüştürülerek böbreklerden atılmasını sağlıyor. Glukosinolat, idrar yolları, kolon, akciğer, göğüs ve rahim kanserine karşı koruyucudur. Brokoli, yemeklerde, salatalarda çiğ veya buharda pişirilerek tüketilebilir.

Havuç: Havuç, betakaroten adlı bir antioksidan madde içeriyor. Betakaroten, prostat, ağız, yemek borusu ve mide kanserine karşı koruyucu etkisi vardır. Betakaroten, aynı zamanda A vitamini yapımında da kullanılır. Havuç, çiğ veya pişmiş olarak veya havuç suyu şeklinde de tüketilebilir.

Yoğurt: Yoğurt, probiyotik bakteriler içeriyor. Probiyotik bakteriler, vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede önemli bir role sahiptir. Probiyotik bakteriler, özellikle kolon, mide, akciğer ve meme kanserlerine karşı koruyucudur. Yoğurt, her gün tüketilebilir.