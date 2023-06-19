İşte dünyanın en büyük Tesla Bobini

Editör: Sami GÜREL

1891 yılında Nikola Tesla “Tesla bobini” adı verilen ve o güne kadar eşi ve benzerine rastlanmamı bir buluşa imza attı.

Düşük akım-yüksek voltajda alternatif bir akım üretmek için kullanılan bu buluş, elektrik alanında önemli bir yere sahip oldu.

TEKNOLOJİK ALETLERİN ATASI: TESLA BOBİNİ

En basit tanımıyla bu bobinler yüksek gerilimli ve düşük akımlı elektrik akımlarını yükseltmek için kullanılır ve günümüzdeki kablosuz telegraf, radyo ve diğer elektronik cihazların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Bu bobinler radyo frekanslarında yüzbinlerce volta varılmasını sağlamış, yüksek frekans transformatörü olarak işlem görmüştü. Elektrik akımı bu aletin tepesinden sıçramalara neden oluyor ve mavi kıvılcımlar çıkartıyordu. Bu elektrik deşarjlarının bir alıcı tarafından kablosuz olarak alınabilmesi elektrik enerjisinin kablosuz transferini sağlamış olacaktı.

Çok fazlı alternatif akımlar kullanarak çok yüksek voltajda şimşekler yaratabilen bir makineler olan bu makineler fraktal şeklinde şimşekler yaratıyor. Bu bobinler şu anda günümüzde eğlence ve gösteri amacıyla kullanılıyor.

1900’lü yıllarda ilk olarak spark-gap radyo vericilerinde kullanılan özellikle şuanda müzik bile yapılabiliyor.

Bu keşfinin sonucunda şehir gerilim hatlarının çok daha yüksek güçlere ulaşabileceğini keşfedilmiş, bununla birlikte de bu bobinlerin en önemli özelliği ise elbette kablosuz elektriği yayma özelliklerinin bulunmasıdır.

TESLA’NIN YOLUNDAN GİDİLSEYDİ KİMSE ELEKTRİK AKIMINA KAPILMAYACAKTI

Tesla’nın amacı hem elektrik hem de ışık oldu. Başarılı da oldu. Ancak Tesla’ya destek çıkan çok kişi olmadı ve tam anlamıyla hayata geçiremeden hayatını kaybetti.

Tesla’nın yolundan gidilseydi ve bu icat üzerinde çalışılabilinseydi, hiç kimse elektrik akımına kapılıp ölmeyecekti. Arabalar gökyüzünde uçabilecek hava kirliliği yüksek oranda engellenmiş olacaktı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Söğütlüçeşme YHT istasyonunda bir işçi trenin ön camını temizlerken elindeki sopanın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu işçi İbrahim Küçük 28 bin wattlık elektrik akımına kapılmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş ve Küçük hastaneye kaldırılmıştı. Olayla ilgili inceleme sürdüğü belirtilmişti.