İşte egzamaya iyi gelen dikkat çeken bitki

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Üzerine kompress yapılarak egzamaya iyi gelen kuzukulağı otu dikkat çekti.

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kızarıklık

-İltihap

-Saç derisinde kepeklenme

-Ciltte kuruluk

-Kaşıntı

-Kabarcık oluşumu

-Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

-Deride çatlama

KUZUKULAĞI OTU NASIL KULLANILIR?

Aktarlar ve çeşitli mağazalardan edinebileceğiniz kuzukulağı otunu hem taze hem de kurutulmuş olarak kullanabilirsiniz. Birçok hastalığın tedavisi için doğal bir çözüm olarak kabul edilen kuzu kulağını çay formunda tüketmek de söz konusudur.

Romatizmalılar, böbreklerinden hasta olanlar, yememelidir.