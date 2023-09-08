İşte en etkili ağrı kesicisi

Çemen otu eklendiği her yemeğe ayrı bir tat katmasının yanı sıra sağlık için de faydalıdır. Ayrıca kış mevsiminin gelmesi ile birlikte piyasada Çemen otu veya yaprağı da bulunmaktadır.

Çemen otu, soya ile aynı aileden bir bitkidir. İnsanlar taze ve kuru tohumlarını, yapraklarını, dallarını ve köklerini baharat, aroma maddesi ve takviye olarak kullanırlar. Daha fazla araştırma gerekli olsa da, bazı araştırmalar çemen otunun çeşitli sağlık yararları olabileceğini göstermektedir.

Çemen otu aşağıdaki riskleri azaltmaya yardımcı olabilir:

Yüksek kan basıncı

Kalp İşlevi

Bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlar

İltihap

Şeker hastalığı

Obezite

Yüksek kolesterol

Bununla birlikte, çemen otundaki bileşiklerin kullanılması veya tüketilmesi, hamilelik sırasında uterus kasılmalarına neden olabilir ve hormona duyarlı kanser türlerini kötüleştirebilir. Çemen otu ayrıca ishal ve şişkinlik gibi hafif gastrointestinal semptomlara neden olabilir. Bu nedenle kullanmadan önce bir uzmandan görüş almanız önemlidir.

Çemen otu, hem geleneksel Hint hem de Çin tıp sistemlerinde kökleri olan, tıbbi olarak kullanılan en eski bitkilerden biridir. Çemen otu özleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok yaygın üründe bulunan bileşenlerdir:

Sabunlar

Makyaj malzemeleri

Çaylar

Garam masala gibi baharat karışımları

ÇEMEN OTUNUN BESİN DEĞERLERİ

Çemen otu birçok temel besin içerir ve bunlar onu güçlü bir antioksidan yapmaya yardımcı olur. Bu besinlerden bazıları şunlardır:

A vitamini

B vitaminleri

D vitamini

Çözünür ve çözünmez lif

Demir

Bir yemek kaşığı (11.1 gram) bütün çemen tohumu 35 kaloridir ve çeşitli besin maddeleri içerir.

Kolin

İnositol

Biyotin

Lif: 3 gram

Protein: 3 gram

Karbonhidrat: 6 gram

Yağ: 1 gram

Demir: Günlük alınması gereken değerin (DV) %20'si

Manganez: DV'nin %7'si

Magnezyum: DV'nin %5'i

DOĞRU SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Çemen otu lif ve antioksidanlar açısından zengindir. Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve böylece sindirime yardımcı olur. Bazı durumlarda hazımsızlık ve mide ağrısını gidermek için çemen otu çayı kullanılır. Kabızlıkla başa çıkmak için sabahın erken saatlerinde çemen otu suyu bile içebilirsiniz.

KOLON KANSERİNİ ÖNLER

Çemen otunun yüksek lif içeriği, yiyeceklerdeki toksinlere bağlanır ve onları dışarı atar. Bu, kolonun mukoza zarını kanserden korumaya yardımcı olur.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Hem çemen otu tohumları hem de yaprakları kilo vermeye yardımcı olabilir. Bu yapraklar lif ve diğer temel besin maddelerinde yüksektir. Çemen otu tohumlarında bulunan suda çözünür bir lif olan Galaktomannan, kilo yönetimine yardımcı olan tokluk hissini artırarak iştahınızı azaltır. Aynı zamanda vücudun metabolizmasını artırır, bu da genel sağlığın yanı sıra yağ yakımını da artırır.

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ İYİLEŞTİRİR

Çemen otu tohumları ve yaprakları diyabet hastası insanlar için oldukça faydalıdır. Karbonhidratların sindirimini ve emilimini yavaşlatarak kan şekerini düşürmeye yardımcı olan çözünür liflerde yüksektir. Bu durum, diyabetli kişilerin tedavisinde etkili olabileceğini düşündürmektedir.

DAHA İYİ BİR CİLT YAPISINI DESTEKLER

Çemen otu cilt sağlığınız için de iyidir. Antioksidan ve birçok temel vitaminin varlığı, cilt sorunlarıyla savaşmanıza yardımcı olabilir. Hem diyetinize ekleyebilir hem de macun haline getirip cildinize uygulayabilirsiniz. Saçlarınız için de oldukça faydalı bir içerik sağlar.

MENSTRÜEL RAHATSIZLIĞI AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Çemen otu, PMS ile ilişkili rahatsızlık ve adet krampları gibi semptomları azaltmaya yardımcı olan östrojen benzeri özelliklere sahip diosgenin ve izoflavonlar gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler ayrıca sıcak basması ve ruh hali dalgalanmaları gibi menopoz semptomlarını da hafifletir.

SÜT ÜRETİMİNİ VE AKIŞINI İYİLEŞTİRİR

Çemen otu anne sütü üretimini teşvik etmeye ve akışı kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Geleneksel Asya tıbbı uygulayıcıları bu amaç için uzun süredir çemen otu önermektedir. 2014 yılında yapılan bir çalışmada, yakın zamanda doğum yapmış 25 kadın 2 hafta boyunca günde üç fincan çemen otu çayı içti ve ilk haftalarda süt hacminde bir artış gördü.

TESTOSTERONU YÜKSELTİR VE SPERM SAYISINI ARTIRIR

Çemen otu, düşük testosteron ve sperm seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir. 2017 yılında yapılan bir çalışmada, 50 erkek gönüllü, 12 hafta boyunca çemen otu tohumu özü aldı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 85'inde sperm sayısı arttı. Sonuçlar ayrıca özün sürekli olarak zihinsel uyanıklığı, ruh halini ve libidoyu iyileştirdiğini gösteriyor.

ENFLAMASYONU AZALTIR

Çemen otundaki önemli düzeydeki antioksidanlar, ona bir anti-inflamatuar ajan olarak büyük bir potansiyel sağlar. Farelerde 2012 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçları, çemen otu tohumlarındaki yüksek antioksidan flavonoid içeriğinin iltihabı azaltabileceğini göstermektedir.

KALP VE TANSİYON KOŞULLARI RİSKİNİ AZALTIR

Çemen otu tohumlarının düzenli tüketimi, faydalı HDL kolesterol düzeylerini artırırken kandaki toplam kolesterol, LDL (kötü kolesterol) ve trigliserit düzeylerini düşürmeye yardımcı olur. Bunun nedeni, bu tohumların bağırsaklardan kolesterol emilimini yavaşlatan steroidal saponinler içermesidir. Çemen otu kolesterol seviyelerini düzenlemeye ve kan basıncını iyileştirmeye yardımcı olabilir, bu da kalp rahatsızlıkları geliştirme riskini azaltabilir ve kalp sağlığını iyileştirebilir. Bunun nedeni, çemen tohumlarının kabaca yüzde 48 diyet lifi içermesi olabilir. Diyet lifinin sindirimi çok zordur ve bağırsaklarda şeker ve yağların sindirilmesini zorlaştıran yapışkan bir jel oluşturur.

DOĞAL BİR AĞRI KESİCİ

Çemen otu, geleneksel tıp sistemlerinde ağrıyı gidermek için uzun süredir kullanılmaktadır. Araştırmacılar, bitkide bulunan alkaloid adı verilen bileşiklerin, beynin ağrıyı algılamasını sağlayan duyu reseptörlerini bloke etmeye yardımcı olduğunu düşünüyor. 2014'te yapılan bir çalışma, ağrılı adetleri olan 51 kadın, ardışık 2 ay boyunca adetlerinin ilk 3 günü boyunca günde üç kez çemen tohumu tozu kapsülleri aldı. Aylar arasında daha kısa ağrı süreleri ve daha az semptom yaşadılar.