İşte evde egzersiz yapmanın teknikleri

Pek çok insanın spor yapmaya vakti yok. Evde eğzersiz yapmak bir çare. Peki evde egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar neler? İşte ayrıntılar...

İsa Karaarslan KAYNAK: Haber Merkezi
İşte evde egzersiz yapmanın teknikleri

Karbonhidrat Takviyesi Yapın

Yaptığınız egzersizler sonucunda kaslarınızdaki karbonhidrat miktarı azalıyor. Bu da kaslarımızın güçsüz kalmasına neden oluyor. Bu yüzden antrenmandan sonraki ilk iki saat mutlaka ortalama 70 gr karbonhidrat alınması gerekiyor. 3 tane muz ya da 5-6 tane bisküvi bu ihtiyacı karşılayacaktır.

Yaşınıza Göre Egzersiz Uygulayın

Egzersizler cinsiyete ve yaşa bağlı olarak süre ve miktar bakımından farklılıklar gösterebilmektedir. Evde egzersiz öncesinde yaklaşık 10 dakika ip atlayın ve 5 dakika

Isınma Hareketlerinin Önemi

Uzmanların ilk uyarısı evde ya da spor salonunda antrenmana başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapın. Isınma hareketleri yapmanız sakatlanmanızın önüne geçecektir. Ayrıca ısınma hareketleri antrenmanınız esnasında performansınızın artmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde esneme hareketleri de sakatlanmamanız açısından çok önemlidir.

Hızlı Kilo Vermekten Kaçının

Eğer sporunu kilo vermek için yapıyorsanız hızlı kilo kaybından kaçınmanız gerekir. Diyetisyenlerin önerilerine göre haftada 0,5-1 kilo vermek idealdir. Daha fazlasında ise vücudunuzdan yağ yerine su ve kas kaybı meydana gelir.

Kalp Krizi Riskini Önlemek İçin

Eğer spor yapacaksanız yemekten mutlaka ve mutlaka en az 2 saat sonra yapmalısınız. Uzmanlar yemeğin hemen ardından yapılan sporun kalp krizini tetikleyebildiğini vurguluyor ve en az 2 saat geçtikten sonra spor yapılması konusunda uyarıyor.

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