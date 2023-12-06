Kalp hastasısınız ama farkında değilsiniz

İngiliz araştırmacılar, ölümcül kalp rahatsızlığıyla yaşayan insanların sayısının yirmi yılda yaklaşık dörtte üç oranında arttığını açıkladı ve uyardı.

KAYNAK: İHA
Kalp hastasısınız ama farkında değilsiniz

Leeds Üniversitesi’nden bilim insanları, ölümcül kalp hastalığı riskiyle yaşayan yüz binlerce insan olduğunu ama bu kişilerin riskleri bilmediğini, hastalığın sebepleri arasında da yaşlanan nüfusun ve obezitenin etkili olduğununun altını çizdi.

Sun Gazetesinde yayımlanan habere göre, araştırmacılar, ölümcül kalp rahatsızlığına sahip insanların sayısının en yaygın dört kanser türüne sahip insan sayısını geçtiği konusunda uyardı. Bu rahatsızlıklar şöyle:

Meme, prostat, akciğer ve bağırsak

Leeds Üniversitesi’nden uzmanlar, 1998 ve 2017 yılları arasında yıllık kalp ritim bozukluğu vakalarını hesaplamak için İngiltere’deki 3.4 milyon kişiden gelen aile hekimliği ve hastane verilerini mercek altına aldı. Bilim insanları, vakalardaki artışın esas olarak yaşlanan ve daha sağlıksız bir hale gelen nüfustan kaynaklandığını duyurdu.

Çalışma İngiliz Kalp Vakfı tarafından finanse edildi.
The Lancet Regional Health’te yayımlanan araştırma sonuçlarına göre o sinsi belirtiler şöyle:

Sadece İngiltere’de yıllık kalp ritim bozukluğu (atriyal fibrilasyon) tanısı, 1998’de 117.880’den yüzde 72’lik bir artışla 202.333’e ulaştı.

Kalp ritim bozukluğu, tüm felçlerin üçte birinden sorumludur ve ayrıca kalp yetmezliği riskini artırır. Ayrıca bazı uzmanların beyinde görünen ve bunamayı tetikleyebileceğini düşündüğü kan pıhtılarına da neden olabiliyor. Rahatsızlığın belirtileri arasında çarpıntı, halsizlik, yorgunluk, sersemlik hissi, baş dönmesi ve nefes darlığı yer alıyor. İngiliz Kalp Vakfı’nın Tıbbi Direktörü Profesör Sir Nilesh Samani, “Şu anda kalp ritim bozukluğu ile yaşayan insan sayısındaki büyük artış şaşırtıcı ve buna ek olarak, daha birçok insan da kalbinde felç riskine sahip olduğunun farkında olmayacak.” diye konuştu.


İHA

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