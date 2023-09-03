İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i. İsmail Kartal'dan flaş Livakovic kararı

Fenerbahçe Süper Lig'de bu akşam deplasmanda Ankaragücü ile mücadele edecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni transfer Livakovic'le ilgili kararını verdiği ileri sürüldü.

İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü 11'i. İsmail Kartal'dan flaş Livakovic kararı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc sakat. Ev sahibinde ise eksik ya da cezalı bir oyuncunun bulunmadığı öğrenildi.

Maç öncesi en çok merak edilen konu teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği 11 oldu. Kartal'ın yeni transfer kaleci Livakovic'i bu akşam büyük olasılıkla sahaya süreceği bildirildi.

Maça takımların şu kadrolarıyla çıkmaları bekleniyor:

ANKARAGÜCÜ: Gikiewicz, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Djokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan, Cephas, Sowe.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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