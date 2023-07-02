İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü. İngilizler açıkladı

Galatasaray'ın golcü transferinde önemli bir adım attığı ortaya çıktı.
Sarı kırmızılılar hazırlıklara başlamasına rağmen santrfor transferini bitirememişti.
Mauro Icardi'nin durumunun henüz belli olmaması, Gomis'in ayrılması, Nantes'ın da Mostafa Mohamed'in bonservisini alması nedeniyle Galatasaray santrforsuz kalmıştı.
Çeşitli adaylar üzerinde duran sarı kırmızılılarda Erden Timur İngiltere'ye giderek temaslarda bulunmuştu.
Timur'un temasta bulunduğu kulübün West Ham United, görüştüğü futbolcunun da Michail Antonio olduğu ileri sürüldü.
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre sarı kırmızılı kulüp Antonio'nun transferinde prensip anlaşmasına vardı.
2015'ten bu yana West Ham'da forma giyen 33 yaşındaki Jamaikalı futbolcu 276 maçta 75 gol atarken 43 asist yaptı.