İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında ‘gençlere vergisiz telefonun’ ayrıntıları açıkladı.
Erdoğan’ın "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." İfadeleri sonrası gözler telefon piyasasına çevrildi.
"5 BİN 500 LİRAYI GEÇMEYEN ŞEKİLDE DESTEK VERECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." müjdesini vererek, "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
SATIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin ayrıntılar yakın zaman içinde ilgili bakanlık tarafından ilan edilecek.
CEP TELEFONU MODELLERİ MERAK KONUSU OLDU
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları merak konusu oldu.
Haberler.com söz konusu cihazların farklı satış platformlarında az farklarla ortalama fiyatını çıkardı.
İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri…
CASPER
Via X30 Plus
Via X30
REALME
Realme 6 Pro
Realme XT
Realme 9 Pro
Realme C55
GENERAL MOBILE
Gm 24 Pro
Gm 21 Pro
Gm 22 Pro
HUAWEI
Nova 9 SE
Nova Y90
Nova 8i
P30 Lite 64 GB
XIAOMI
Redmi Note 12S
Redmi Note 11S
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 11S
Redmi Note 12
Redmi Note 10S
Redmi Note 11
Redmi 10 2022
Redmi Note 11
Redmi Note 10S
VIVO
Vivo Y36
Vivo Y35
HONOR
X9a 5G
OPPO
Oppo A91
POCO
M3 Pro 5G
M3 128 GB
ONEPLUS
Oneplus Nord N10 5G 128 GB
INFINIX
Infinix Note 12
Infinix Note 30
SAMSUNG
Galaxy A31
Galaxy A32
Galaxy M33 5G
Galaxy M20 32 GB
Galaxy M22
Galaxy A22
Galaxy M14 5G
Galaxy M14 5G
Galaxy A24
Galaxy A12
Galaxy M23 5G