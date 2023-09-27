İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında ‘gençlere vergisiz telefonun’ ayrıntıları açıkladı.

Erdoğan’ın "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." İfadeleri sonrası gözler telefon piyasasına çevrildi.

"5 BİN 500 LİRAYI GEÇMEYEN ŞEKİLDE DESTEK VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimde öğrenim gören gençlere, "9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyen şekilde destek vereceğiz." müjdesini vererek, "Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

SATIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin ayrıntılar yakın zaman içinde ilgili bakanlık tarafından ilan edilecek.

CEP TELEFONU MODELLERİ MERAK KONUSU OLDU

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonları merak konusu oldu.

Haberler.com söz konusu cihazların farklı satış platformlarında az farklarla ortalama fiyatını çıkardı.

İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri…

CASPER

Via X30 Plus

Via X30

REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

GENERAL MOBILE

Gm 24 Pro

Gm 21 Pro

Gm 22 Pro

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

VIVO

Vivo Y36

Vivo Y35

HONOR

X9a 5G

OPPO

Oppo A91

POCO

M3 Pro 5G

M3 128 GB

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

SAMSUNG

Galaxy A31

Galaxy A32

Galaxy M33 5G

Galaxy M20 32 GB

Galaxy M22

Galaxy A22

Galaxy M14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy A24

Galaxy A12

Galaxy M23 5G