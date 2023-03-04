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Guardiola veliahtını açıkladı

Manchester City'in teknik direktörü Pep Guardiola, kendisinden sonra göreve gelmesini istediği ismi açıkladı

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:21
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İşte Guardiola'nın gözdesi

Guardiola veliahtını açıkladı
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Manchester City'in İspanyol hocası Pep Guardiola, eski öğrencisi Vincent Kompany'nin bir gün Manchester City'i çalıştıracağına inandığını belirtti.

Guardiola, şu anda Burnley'ı çalıştıran Kompany için "Başarısını görmek beni mutlu ediyor. Kaderinde Manchester City'nin patronu olmak yazılı ve er ya da geç geri dönecek. 
Ne zaman olacağını bilmiyorum ama olacak. Finalde Wembley'e ulaşma şansımız var, Vinny ve ekibi ile yarışacağız" ifadelerini kullandı.

Vincent Kompany, Manchester City'de 11 yıl forma giymiş, 2020'de futbolu bırakarak teknik direktörlüğe geçiş yapmıştı. İlk teknik direktörlük deneyimini Belçika ligi ekibi Anderlecht ile yaşayan Kompany, şu anda İngiltere Championship temsilcisi Burnley'i çalıştırıyor.

Burnley FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacak.

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