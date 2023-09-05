İşte hamilelik diyabetinin nedeni

Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, “Hamilelikte ortaya çıkabilen şeker hastalığı diş eti iltihabı ile ilişkili olabilir. Hamilelerin 4-6 ayda bir düzenli diş eti kontrollerine ilave olarak ağız bakımına da önem vermeleri gerekiyor.” dedi ve uyarılarda bulundu….

KAYNAK: İHA
İşte hamilelik diyabetinin nedeni

DİŞ ETİ HASTALIKLARI, ERKEN DOĞUM RİSKİNİ ARTIRIR MI?

Hamilelik döneminde yaşanan hormonal değişimlerin yansımaları fiziksel ve ruhsal olarak birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. Hamilelikte diş eti hastalığının; diş etinde kızarıklık, ödem, diş eti büyümesi ve diş eti kanaması belirtileri ile ortaya çıktığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, “Hamile kalmayı planlayan kadınların mutlaka öncesinde diş hekimine kontrole gitmeleri gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre hamilelerin en az yüzde 30'unda diş eti hastalığına rastlanıyor” dedi. Hamilelik döneminde, diş eti hastalıkları kontrol altına alınmadığı takdirde bireyin genel sağlığını etkilediği gibi, anne karnındaki bebek için de düşük doğum ağırlığı ya da erken doğum riskinin artırdığını belirtti.

BEBEK, ANNE KARNINDAYKEN BAKTERİYE MARUZ MU KALIYOR

Hamilelikte ağız sağlığı önce anneyi, sonra da dolaylı yoldan bebeği etkileyebiliyor” diyerek uyarılarına devam eden Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, “Yapılan bir çalışmada, ağız içerisinde çürüğü olan annelerin yeni doğan bebeklerinde de henüz dişleri çıkmamış olmasına rağmen çürüğe sebep olan ana bakteriye rastlanmıştır. Bu bakterinin annedeki ile benzer olup olmadığını gösteren genetik bir çalışma daha yapıldığında benzerlik yüzde 70 oranıyla oldukça yüksek çıkmıştır” şeklinde konuştu.

HAMİLELİKTE ORTAYA ÇIKAN ŞEKER HASTALIĞINA AMAN DİKKAT!

Hamilelikte ortaya çıkabilen şeker hastalığının da diş eti iltihabı ile ilişkili olabileceğini belirten Eser Elemek, “Hamilelik diyabeti olan kadınların yüzde 77'sinde diş eti iltihabı görülmüştür. Hamile olsun ya da olmasın şeker hastalığı ve diş eti iltihabı olan herhangi birine uygulanan tedavisi sonrası kandaki şeker oranında hatırı sayılır oranda düşüş olduğu çok sayıdaki bilimsel araştırmada bulunmuştur” dedi. Hamilelik diyabeti olan annelerin mutlaka diş eti kontrolüne giderek, gerekli durumda da tedavi yaptırmalarının önemini belirtti.

iha

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