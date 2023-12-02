Diyabetsavar besinler ortaya çıktı

Diyabetle mücadele etmek ve riskini düşürmeye yardımcı olan besinler ortaya çıktı.

Hatice Özen KAYNAK: Haber Merkezi
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı

Diyabetle mücadele etmek ve riskini düşürmek için bazı gıdaları öncelikli olarak tüketmeniz gerekiyor.

İşte diyabetle savaşmak için en etkili 15 gıda...

BROKOLİ

Brokoli diyabet hastalarının dostu bir sebze. Hem kan şekerinizi düzenliyor hem de C vitamininizi karşılıyor. Ayrıca brokoli doğal olarak diyabetle savaşıyor.

KIVIRCIK LAHANA

Kıvırcık lahana da brokoli gibi çok az karbonhidrat içeriyor. Bu sebze aynı zamanda antioksidanlarla dolu. Bu yüzden kıvırcık lahanayı sofranızdan eksik etmeyin.

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişler sağlıklı yağlar açısından zengin olduğu için kan şekerinizi dengelemenize yardımcı oluyor. Ancak kuruyemişleri aşırıya kaçmadan tüketmeniz önemli.

ISPANAK

Ispanak lifli yeşil yapraklarıyla diyabet hastalarına tavsiye edilen bir sebze. Ispanak hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçim.

AVOKADO

Avokado kalp ve tansiyon sağlığı için harika bir besin. Aynı zamanda avokado kan şekerinizi de düzenliyor. Omega 3 bakımından zengin olan bu meyveyi mutlaka deneyin.

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz Türk mutfağında yeni yeni yer bulan bir sebze. Kuşkonmaz insülin üretiminizi arttırarak özellikle Tip 2 diyabet hastalarına fayda sağlıyor.

TARÇIN

Tarçın hem tatlı hem de sağlıklı bir baharat. Tarçın kan şekerinizi düzenlediği gibi araştırmalar tarafından da kanıtlandı.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata az şekerli ve bol kakaolu olduğu için hem tatlı krizlerinizi bastırıyor hem de insülin direncinizi azaltıyor. Bitter çikolata ayrıca antioksidanlarla dolu bir besin.

YULAF

Yulaf lif bakımından zengin bir besin. Yulaf kan şekerinizdeki yüksek karbonhidratı dengelemekte uzman.

TATLI PATATES

Tatlı patates normal patatese göre daha sağlıklı bir seçim. Tatlı patates insülin direncinizi düşürüyor, kolesterolünüzü azaltıyor ve kan şekerinizin yükselmesini engelliyor.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı. Zeytinyağı kan şekerinizi düzenliyor ve sağlığınıza katkıda bulunuyor.

BALIK

Balık en sağlıklı protein kaynaklarından biri. Balık hem diyabet hastaları hem de herkes için Omega 3 deposu bir gıda.

ÇEKİRDEK

Kabak çekirdeği kuruyemişler arasında Omega 3 açısından zengin olan bir besin. Kabak çekirdeği hem kan şekerinizi düzenliyor hem de demir kaynağı oluyor. Ay çekirdeği de dengeli tüketildiğinde faydalı olabilir ama kabak çekirdeği özellikle tercih edilmesi gereken bir besin. Tabii ki porsiyon kontrolünü de unutmamak lazım.

BAKLAGİLLER

Baklagiller lif bakımından zengin bir besin grubu. Baklagiller sadece diyabet hastaları için değil herkes için haftada en az iki kez tüketilmesi gereken bir gıda. Baklagiller düşük karbonhidrat içeriyor ve kan şekerinizi dengeliyor.

KIRMIZI MEYVELER

Kırmızı meyveler özellikle Tip 2 diyabet hastaları için antioksidan ve lif kaynağı. Kırmızı meyveler insülin üretmenize yardımcı olurken Tip 1 diyabet hastaları için de kan şekerinizi dengelemenizde önemli bir rol oynuyor.

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