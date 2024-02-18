İşte Haremde kadınların kullandığı o şifalı bitki

Darülfülfül bitkisi, Doğu Hint adalarında yabani olarak yetişen ve Tiflis biberi olarak da bilinen bir bitkidir. Yapraklarını dökmeyen ve sarmaşık gibi büyüyen bitki, iki çenekliler sınıfındandır. Karabibergiller familyasından olan bitki, nişasta, piperin, resin ve uçucu yağlar içerir. Bu yağlar, bitkiye acı bir tat ve yenibahar, karanfil karışımı bir aroma verir.

Darülfülfül bitkisi, sağlığa faydaları ile de önemli bir bitkidir. İçerdiği fenol bileşikler sayesinde vücuda ısı verir ve termojenik etki yaratır. Bu sayede, vücutta yağ yakımını hızlandırır ve sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca, Hindistan’ın biber ağacı olarak da adlandırılan bitki, 10 santimetre boyunda ve 2 santimetre eninde, kozalağa benzeyen meyvelere sahiptir. Bu meyveler öğütülerek baharat haline getirilir ve mesir macunu yapımında da kullanılır. Orta Doğu mutfaklarında sıkça tercih edilen bitki, karabiberden daha keskin bir lezzete sahiptir.

DARÜLFÜLFÜLÜN YARARLARI NELERDİR?

Darülfülfül, vücut ısısını yükselterek vücudun direncini artırır. Mide üşütmelerinde, mide bulantısı ve kusmada faydalıdır. Midenin daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Darülfülfül, vitamin ve fenol bileşikleri bakımından zengin bir bitkidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Soğuk algınlığında, çay olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Vücuttaki toksinleri terle atılmasını sağlar.

Darülfülfül, iştahı düzenleyici bir etkiye sahiptir. Hem iştahsızlık çekenlerde hem de fazla kilolu olanlarda iştahı ayarlar. Bal ile karıştırılarak veya yemek ve salatalara eklenerek tüketilebilir. Darülfülfül, sindirim sistemine iyi gelir. Sindirimi zor olan besinlerin hazmını kolaylaştırır, gaz oluşumunu ve şişkinliği önler, gazları giderir. Reflüye karşı da koruyucudur.

Darülfülfül, mide ve bağırsak enfeksiyonlarını tedavi eder. İdrar söktürücü özelliği ile vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Darülfülfül, faydalı bir bitki olsa da aşırı tüketimi zararlı olabilir. Fazla miktarda darülfülfül tüketimi, romatizmal ağrıları artırabilir. Bağırsak iltihabı ve egzama gibi rahatsızlıkları olanların doktor tavsiyesi ile kullanmaları gerekir. Ayrıca, hipertansiyon, damar sertliği ve kalp problemi olanların da darülfülfül kullanırken dikkatli olmaları önerilir.

Darülfülfül, içindeki fenol bileşenlerin sakinleştirici etkisi ile depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlara iyi gelir. Sinir sistemini güçlendirir. Vücuda enerji verir ve genel sağlığı destekler. Ayrıca, cinsel isteği ve performansı artırıcı bir etkiye sahiptir. Darülfülfül, insülin metabolizmasına faydalıdır.

Şeker hastalarının da kullanabileceği bir bitkidir. Diyabetin vücutta neden olduğu hasarları onarmaya yardımcı olur. Darülfülfül, toksinleri vücuttan atarak yağ hücrelerine ulaşımı kolaylaştırır ve yağ yakımını hızlandırır. Termojenik etkisi ile vücudun metabolizma hızını yükseltir ve kilo vermeye yardımcı olur. Zayıflama diyetlerinde darülfülfül çayı içilmesi ve baharat olarak yemeklere katılması diyetin etkisini arttırır.