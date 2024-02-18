Karamuk bitkisi nelere iyi gelir

Karamuk bitkisi, ekşi ve mayhoş bir tada sahip olan, doğal bir şifa kaynağı. Peki karamuk bitkisinin faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Karamuk bitkisi Karanfilgillerdendir. Ülkemizde genellikle buğday tarlalarında kendiliğinden yetişir. Boyu 30 ila 100 cm arasında değişir. Tohumları zehirli olduğu için dikkatli olunmalıdır. Yaprakları almaşıktır, tohumlarının üzeri tüylüdür. Çiçekleri güzeldir, büyüktür. Mor, pembe veya beyaz renklerde olabilir.

Karamuk dikenli bir meyve olduğu için eldivenle toplanması gerekir ve toplamak zor bir iştir. Bir ağacın toplanması 7-8 saat alabilir. Meyveler toplandıktan sonra yaş veya kuru olarak satılır. Doğada, kendi halinde büyüyen karamuk bitkisi vücutta antikor oluşturduğu için birçok hastalığa iyi geldiği düşünülür.





Kadın Tuzluğu da denilen bu bitkinin ilk keşfedildiğinde soğuk algınlığına iyi geldiği bilinir. Bitkinin genellikle meyvesi ve kökü kullanılır, ancak dikeni ve yaprağı da şifalı olduğu söylenir. Peki karamuk bitkisinin faydaları neler? Hangi hastalıklara iyi gelir? Karamuk bitkisinden çay nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

YARARLARI NELERDİR

Enfeksiyonlarla savaşır. Antibakteriyel ve antifungal özellikleri olduğu için enfeksiyonlara karşı koruyucu olabilir. Vücuttaki bazı iltihap ve enfeksiyonların şiddetini azaltabilir.

Mesane, idrar yolu, boğaz ağrısı, sinüzit, bronşit gibi rahatsızlıkların tedavisine destek olabilir. Bağırsakları rahatlatır.

Bağırsaklardaki düz kasların çalışmasını düzenleyerek hareketlerini kolaylaştırır. Böylece kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarını önleyebilir veya gidermeye yardımcı olabilir. Şeker hastalığına iyi gelir.

Kan şekerini dengelediği için diyabet hastalarına fayda sağlayabilir. İnsülin hassasiyetini artırabilir.

Kalp sağlığını korur. Birçok hastalığın neden olduğu veya organların zarar görmesine yol açan kolesterol, kan dolaşımı bozukluğu, hipertansiyon gibi sorunları azaltarak kalbi koruyabilir.

Karaciğer ve safra kesesini temizler. Karaciğer kanı temizler, yağların sindirilmesi için gerekli olan safrayı üretir. Safra kesesi, karaciğerden gelen safrayı depolar.

Karamuk suyu safra salgılanmasını artırır. Safra kesesi ve karaciğerin sağlıklı kalmasına katkıda bulunur.

Mideye iyi gelir. Mide bulantısı ve mide yanmasını geçirmeye yardımcı olur. Hazımsızlığa karşı faydalıdır.