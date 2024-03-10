İşte her şeyi taşa çeviren kuyunun gizemi ve az bilinen gerçekler...

Taşlaşmış bir kuyu, bir kuyu veya başka bir su kütlesi ki, bu su kütlesine bir nesne bırakıldığında, nesne taşa benzer bir görünüme kavuşuyor.

Bu su kütlesine bir nesne atıldığında, haftalarca veya aylarca bekletildiğiinde, nesnenin dışı taş gibi oluyor. Bu özelliğin büyü veya sihirle ilgili olduğu düşünülürdü, ama bu tamamen doğal bir süreçtir ve suyun çok yüksek mineral içermesinden kaynaklanıyor.



Taşlaştırma süreci, orijinal nesnenin moleküllerinin taş veya mineral molekülleriyle yer değiştirdiği (ve sadece üstüne konmadığı) taşlaşma ile karıştırılmamalı.



Kuzey Yorkshire, Knaresborough'da taşlaşan kuyunun gizemi çözülse de bölgeyi ziyarete gelenler adeta küçük dillerini yutuyor...