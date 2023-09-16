İşte içimizdeki hainleri kıskançlıktan çatlatan kadınlar. Dünyanın en iyi takımı

Voleybolda dünyanın en iyi takımı olan Filenin Sultanları, kazandığı başarılar ile içimizdeki hainleri kıskançlıktan çatlatmaya devam ediyor. Dünya onlara hayran, onlar Türk bayrağına hayran.

İşte içimizdeki hainleri kıskançlıktan çatlatan kadınlar. Dünyanın en iyi takımı

Editör: Hamza Özalkuş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası turnuvalarını mutlu sonla bitirmesinin ardından gözünü Olimpiyatlara çevirdi.

Son olarak Sırbistan'ı Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup ederek mutlu sona ulaşan Filenin Sultanları, yoluna emin adımlarla yürüyor.

Kazandığı başarılara bir yenisini daha ekleyen Ay Yıldızlılar, aldığı başarılarla sultanların başarısını istemeyenleri kıskandırmaya devam ediyor.

2024 Paris Elemeleri B Grubu ilk maçında Porto Riko ile karşılaştı. Japonya’da oynanan mücadeleyi milliler, 3-0'lık setlerle galibiyete ulaştı ve üst üste 16. galibiyetini de elde etmiş oldu.

Cumhuriyet’in 100. yılında Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı için bu yılın son hedefi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na direkt vize almak olacak.

Takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt, son oynanan maçta kendisi adına unutulmaz bir ana da imza attı. Karakurt, 4 ace atarak sahanın en iyi isimlerinden biri oldu.

Öte yandan yine Ebrar Karakurt 16, Melissa Vargas ise 15 sayı atarak galibiyette önemli bir katkıda bulundular.

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