İşte iltihaplı hastalıklara iyi gelen ot

Modern tıbbın yanında doğal ürünler de giderek daha fazla ilgi görüyor ve sağlık yararları açısından değerli olabilirler.

Örneğin, mekkeayrığı otu gibi bitkisel tedaviler, olağanüstü faydalarıyla öne çıkıyor.

Mekkeayrığı Otu Hakkında Bilgi:

Bu bitki, buğdaygiller familyasına ait yabani bir türdür. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde toplanan sarımsı beyaz renkli kökleri kurutularak kullanılır. Kökler, yüksek oranda potas ve şeker içerir.

Sağlığa Faydaları:

İltihaplı rahatsızlıklarda hafifletici ve serinletici etki gösterir.

İdrar artırıcı özelliktedir.

Böbrek ve mesane taşları ile iltihaplarını temizler.

Kanama durdurucu olarak işlev görür.

Albümin atılımını sağlar.

Nefrit ve nikris hastalıklarında da yararlıdır.

Kullanımı ve Dozajı:

2 yemek kaşığı ince kıyılmış mekkeayrığı kökü, yarım litre suda 10 dakika kaynatılır.

Günde dört kez, yemeklerden önce bir çay bardağı tüketilir.

20 gram mekkeayrığı kökü, bir litre suda haşlanır ve çay gibi içilir. İçine limon eklenirse, lezzeti artırır.