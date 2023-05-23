İşte Ispanağın yararları

Ispanak vazgeçilmez sebzeler arasında yer alıyor. 100 gramında 23 kalori bulunan ıspanakta aynı zamanda 2,9 gram protein, 3,6 gram karbonhidrat, 0,4 gram şeker, 0,4 gram yağ ve 2,2 gram lif bulunur. İçeriğindeki karbonhidratların büyük bir kısmı lif açısından oldukça zengin bir besin. Tüm yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi ıspanağın da özellikle hastalıklardan korunmada sağlığımıza önemli katkıları bulunuyor. Ancak ıspanağın bu faydalarından yararlanmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Ispanağın, hazırlandıktan hemen sonra bekletilmeden yenilmesi büyük önem taşıyor. Aksi takdirde buzdolabında bile olsa bekletilmesi halinde ıspanağın besin değeri düşüyor ve kısa süre içerisinde çürüme sürecine giriyor. Bu sebeple eğer ıspanak yemeği ya da ıspanak kullanacağınız bir yemek yapacaksanız, günlük olarak hemen tüketebileceğiniz miktarda alıp, hızla pişirerek aynı gün yemeniz gerekiyor.

ÇOK İYİ YIKAYIN

Ispanağın pişirmeden önce çok dikkatli yıkamalısınız. Tıpkı semizotunda olduğu gibi ıspanağın kökü ve yapraklarında çok miktarda toprak kalıntısı bulunur. Ispanaklarınızı yıkadıktan sonra bir süre sirkeli suda bekletebilirsiniz.

Ispanak uzun süre pişirilmemesi gereken bir sebze. Bunun nedeni ise uzun pişirilmesi halinde ıspanaktaki vitamin ve minerallerin azalması. Ispanağınızı yıkadıktan sonra bir süre sirkeli suda bekletin ve sonra tekrar yıkayın. Hemen ardından ıspanağı fazla bekletmeden ellerinizle parçalara bölün. Metal bıçak ile kesilmesi durumunda ıspanağın vitamini azalır. Elle böldükten sonra ıspanağınızı hızla pişirin ve fazla bekletmeden tüketin.

ISPANAĞIN FAYDALARI NELERDİR

Vücudun kan yapımına katkıda bulunur.

Ispanağın bir diğer önemli etkisi ise kansere karşı koruyucu etki göstermesidir.

Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisi bulunan ıspanak hafızanın güçlenmesini sağlar ve barındırdığı beta karoten ve folik asit yardımı ile Alzheimer gelişmesi ihtimalini azaltır.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan bu bitkiyi düzenli olarak tüketenler hem enerji alır hem de kaslarını güçlendirir.

Karaciğerin temizlenmesine katkıda bulunur.

Ispanağın içerisindeki magnezyum metabolizmayı hızlandırır.

Kadınların özellikle hamilelik dönemlerinde ihtiyaç duydukları folik asidi elde etmelerinin en doğal yolu ıspanak yemekten geçer. Çünkü ıspanakta bolca folik asit bulunur.

Ispanağın bir diğer faydası ise kemik gelişimine katkıda bulunmasıdır. Ispanakta bulunan K vitamini menopoz sonrası kemik erimesi ihtimalini düşürür.

Cilt sağlığına katkıda bulunur.

Ispanak bol miktarda C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum içerir. Bu nedenle besin değeri yüksektir.

Ispanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için yararlıdır.

Ispanak, sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Yüksek tansiyonu düşürmede faydalıdır.

Zengin lif miktarı ile kabızlığı önler.