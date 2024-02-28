İşte kadınlara çok özel limon kürü

Naim Arıoğlu
İşte kadınlara çok özel limon kürü
Bu limon kürü cilt lekelerini silip süpürüyor

Cilt lekeleri, kişinin sosyal hayatını kötü etkiliyor. Limon suyu kürü bu soruna kesin çözüm sunuyor.
Cilt lekeleri, genellikle genetik, dış faktörler, sivilce ve doğum sonrası ortaya çıkar.

Bu lekeler bazı zamanlarda kişilerin sosyal hayatını kötü etkiliyor. O lekeler hafif derecede ise doğal yöntemler çözüm sağlar.

Doğal malzemeler ile yapılan kürler, doğru kullanım sonucunda ciltteki lekelerin kaybolmasını sağlıyor. Limon suyu kürü, belli bir süre iki günde bir kullanımı sonrası cilt lekelerine çare olabilir.

NASIL YAPILIR?

Malzemeler
• 1 çay kaşığı limon suyu
• 1 çay kaşığı su
• 2 çay kaşığı sirke
Malzemeleri bir kapta karıştırınız. Gece yatmadan önce lekeli bölgelere uygulayınız. Sabah kalktığınızda kürü durulayınız. Karışım iki günde bir uygulanır.

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