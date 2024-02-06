Sabahları ölüm saçan iki alışkanlık ortaya çıktı

Doğal beslenmenin sağlık sorunlarına karşı koruyucu olduğu biliniyor. Ancak bazı alışkanlıklar kalp sağlığını tehlikeye atabiliyor.

Kalp krizi riskini artıran sabah alışkanlıkları ise şöyle sıralanıyor:

-Koroner damar hastalığı gibi kalp krizi risk faktörlerine sahip olmak.

-Gün boyunca yeterli su içmemek ve susuz kalmak.

Kalp krizi riskini azaltmanın iki yolu şunlardır:

-İyi ve kaliteli bir uyku uyumak. Uzmanlar, uyku kalitesinin kalp sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söylüyor.

-Sabah egzersizini yapmamak. Sabahları egzersiz yapmak, kalp krizi riskini artırabilir. Bunun yerine gün içinde egzersiz yapmak daha faydalıdır.

-KALP KRİZİ NEDİR?

Kalp krizi, kalp kasının beslenmesini sağlayan koroner damarlarda tıkanma veya daralma sonucu kalp kasına kan akışının durması veya azalması durumudur.

Kalp kası kanlanmadığı sürece kalıcı hasar oluşabilir.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp krizi, kalp kasının bir bölümü kan alamadığında meydana gelir.

Kalp krizinin en yaygın belirtisi, göğüste ağrı veya rahatsızlıktır. Ağrı, göğsün ortasında veya sol tarafında, birkaç dakika veya daha uzun sürebilir veya ara sıra tekrarlayabilir. Ağrı, baskı, sıkışma, dolgunluk gibi hisler de verebilir.

Bazen;

Baş dönmesi veya bayılma

Çene, boyun, sırtta ağrı veya rahatsızlık

Göğüste ağrı olmadan kollarda, omuzlarda ağrı veya rahatsızlık

Göğüs ağrısıyla birlikte nefes darlığı

Kalp krizi belirtisi olabilir.

Kalp krizi, bazı durumlarda hiç belirti vermeyebilir. Bu, özellikle yaşlılarda ve diyabetlilerde daha sık görülür.