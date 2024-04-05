İşte kalp ve damar hastalıklarına duvan ören şifa deposu ot

Cemile Balcı
İşte kalp ve damar hastalıklarına duvan ören şifa deposu ot
Kalp ve damar hastalıklarına duvan ören şifa deposu ot olarak pimenta otu ortaya çıktı.

Doğal ürünler, sağlığa olan katkıları sayesinde, geleneksel tedavi yöntemlerine bir alternatif olarak giderek daha fazla tercih ediliyor.

Özellikle kalp ve damar sağlığını destekleyen bitkiler arasında pimenta otu dikkat çekiyor.

Peki, pimenta otu tam olarak nedir?

Yenibahar olarak da bilinen ve mersingiller familyasına ait olan pimenta racemosa, genellikle baharat olarak mutfaklarımızda yer alır.

Yenibaharın sağlık üzerindeki faydaları oldukça çeşitlidir:

Hastalıklara karşı vücut direncini artırarak, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hazmı kolaylaştırıcı özelliği ile yemeklerde sıklıkla kullanılır.

Gaz giderici ve sindirimi rahatlatıcı etkisi vardır.

Bağırsak sağlığını destekleyerek, kusma, mide bulantısı ve ishal gibi sindirim sorunlarına iyi gelir.

İçerdiği potasyum ile kan dolaşımını düzenler ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Antiseptik özellikleri ile diş sağlığını korur ve bakteri kaynaklı diş eti problemlerine karşı etkilidir.

İltihaplanmaların iyileşme sürecini hızlandırır.

Eklem ağrılarına ve damar sertliğine karşı olumlu etkileri olduğu belirtilir.

İlgili Haberler
Kalbin şifası olan otun faydaları göz doldurdu
Kutsal defne otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Astım egzama bronşite iyi geliyor. İşte mucize otun faydaları...
Yabani keten otu nelere iyi geliyor? İşte faydaları...
Son Haberler
Yerel seçime günler kala Mehmet Şimşek Erdoğan’a ‘hayır’ demiş. Günün kulisi iktidara yakın gazeteden geldi Gündem
Yerel seçime günler kala Mehmet Şimşek Erdoğan’a ‘hayır’ demiş. Günün kulisi iktidara yakın gazeteden geldi
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi nehirde bulundu Gündem
Şırnak'ta kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedi nehirde bulundu
Yola çıkmadan önce hangi dualar okunur? Ayet Ve Sureler
Yola çıkmadan önce hangi dualar okunur?
TikTok'ta video çekerken evini yaktı. Yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı Gündem
TikTok'ta video çekerken evini yaktı. Yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı
Sinan Oğan ‘imkânım buna yetti’ dedi: 6 milyonluk Mercedes’ten daha iyisini hak ediyorum Gündem
Sinan Oğan ‘imkânım buna yetti’ dedi: 6 milyonluk Mercedes’ten daha iyisini hak ediyorum
Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı Yaşam
Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı