﻿İşte kışı sağlıklı geçirmede beslenme önerileri

Kış aylarında beslenmeye özen göstermek sağlığı korumak açısından büyük önem taşıyor. Kış mevsiminden hem soğuk havalar hem de salgın hastalıklar sağlığımızı tehdit ediyor. Kuru ve ısıtılmış iç ortamlar arasında sürekli geçiş, enfeksiyon riskini artırıyor. Bu nedenle kış aylarında beslenme sağlığı korumak açısından büyük önem taşıyor. Uygun bir beslenme planı ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmak ve kış hastalıklarından korunmak mümkün olabiliyor.

Doç. Dr. Irmak Sayın Alan konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bol miktarda vitamin, mineral, fitokimyasal ve antioksidan içeren meyve ve sebzeleri yiyerek bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Bölgesel ürünleri tercih edin, çünkü gıdaların içerisinde bulunan faydalı maddeler uzun nakliye ve depolama sürelerinde kayba uğrayabilir. Mandalina, elma, greyfurt, brokoli, brüksel lahanası, havuç, karnabahar ve patates gibi kış mevsimine ait meyve ve sebzeleri tercih edin. Dondurulmuş sebze ve meyveler de tercihleriniz arasında olabilir. Bu ürünler hasattan kısa bir süre sonra şoklama ile dondurulur, böylece mikro besinlerin önemli bir kısmı korunmuş olur. Herhangi bir koruyucu madde veya suni katkı maddesi içermemesine dikkat edin. Mümkünse her yemek veya ara öğününüzde meyve veya sebze tüketmeye özen gösterin.

GÜVEÇ YEMEK ÖNEMLİ

Bir tencere içerisinde, yavaş pişirme yöntemleriyle ekonomik miktarlarda kırmızı et kullanabilirsiniz. Kırmızı et, bağışıklık sistemini güçlendiren iki mineral olan çinko ve demir açısından zengindir. Baklagiller (nohut, barbunya fasulyesi, soya fasulyesi) mükemmel birer protein kaynağıdır. Düşük miktarda yağ ve yüksek miktarda lif içerirler ve ayrıca ekonomiktirler. Et ve çeşitli sebzeleri içeren bir güveç, hem gıda anlamında rahatlık sunar, hem de hastalıklarla savaşma yeteneğinizi arttır.

ÇORBA ŞART

Bol ve çeşitli miktarda sebze, baklagil, yoğurt, süt, krema ve belki biraz et ile yapılabilecek çeşitli çorbalar, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için mükemmel bir besindir. Özellikle tavuk çorbasının, üst solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletici etkiye sahip bazı maddeleri içerdiği düşünülmektedir.

PORSİYONLARINIZA DİKKAT EDİN

Çok fazla yemekten kaçınmak için, ailenizle birlikte masada yemek yemeyi deneyin, televizyonu kapatın, daha küçük tabaklar kullanın ve akşam yemeği tabağınızın yarısını sebzeler için ayırın. Soğan, pırasa, frenk soğanı ve sarımsak tüm yıl boyunca bulunabilen gıdalardır. Bu ürünler yemeklere lezzet katmanın yanı sıra, çok sayıda antibakteriyel ve dezenfekte edici etkisi olan değerli bileşenler içermektedir. Sarımsağı doğramak ya da bütün pişirmek yerine önce mümkün olduğunca ezip 10-15 dakika beklerseniz besin kaybı olmadan, bağışıklık sisteminiz için en fazla yararı sağlayabilirsiniz. Soğan için ise böyle bir ön hazırlık işlemine gerek yoktur.

D VİTAMİNİ ÖNEMLİ

‘Güneş ışığı vitamini’ de denilen D vitamininin bağışıklık sistemini desteklediği gösterilmiştir. Kışın hava genellikle kapalı olduğunda ve güneşin açısının düşük olduğu yerlerde birçok kişi yeterince D vitamini alamamaktadır. Bu durumda, gıdalar en önemli D vitamini kaynağı haline gelir. Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar iyi birer D vitamini kaynağıdır. Ayrıca D vitamini takviyeli süt ve yoğurtlar, yumurta sarısı, avokado ve mantar da bu amaçla tüketilebilir. D Vitamini, yağda çözünen bir vitamin olduğundan, vücutta etkin bir şekilde taşınması ve kullanılması için diyet yağına ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, sızma zeytinyağı, hindistancevizi yağı, otla beslenen ineklerden elde edilen tereyağı, fındık ve tohumlardan elde edilen yağlar gibi sağlıklı yağlar, dengeli ve sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak tüketilmelidir.

Soğuk, nemli, karanlık hava koşulları karbonhidrat ihtiyacını artırma eğilimindedir çünkü vücudun sıcak kalması için ekstra enerjiye ihtiyacı vardır. Karbonhidratlar sağlıklı veya sağlıksız olarak sınıflandırılabilir. Sağlıksız karbonhidratlar rafine olma eğilimindedir ve çok fazla şeker içerirler. Hızlı şekilde enerji sağlarlar ancak, insülin salınımını hızla ve güçlü bir şekilde uyardıklarından benzer şekilde hızlı bir enerji düşüşü yaratabilirler. Ayrıca kolayca depolanan yağa dönüştürülürler. Buna karşılık, sağlıklı karbonhidratlar genellikle daha az işlenmiştir ve düşük şeker içerirler. Böylece enerjinin daha yavaş salınımı gerçekleşir. Bu sayede kan şekeri ve dolayısıyla enerji seviyelerini sabit tutmaya yardımcı olurlar. Kışın tercih edilebilecek iyi karbonhidrat seçenekleri arasında patates, tatlı patates, tam tahıllı ekmekler ve makarnalar, kahverengi pirinç, baklagiller, darı, kinoa, karabuğday ve yulaf bulunur.

FERMENTE GIDALAR TÜKETMELİ

Yoğurt ve kefir gibi fermente süt ürünlerinin yanı sıra lahana turşusu ve salamura sebzeler gibi fermente gıdalar probiyotiklar açısından zengindir. Probiyotikler yararlı bakteri stoklarını çoğaltarak bağırsakları sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Bu bakteriler ise, bağışıklık sistemi fonksiyonunda önemli rol oynarlar.