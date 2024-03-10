İşte marulun sağlığımıza olan faydaları

Beyni ‘Genç’ Tutar:
Nöronlar, fiziksel bağlantılar kurarak beyinde hafıza gelişmesine yardımcı olan hücrelerdir.
Maruldaki özler, nöronların ölümünü önlemeye yardımcı olabilir.
Kötü Kolesterolü Engeller:
C vitamini ve beta karoten içeriği ile marul, damarlarda plak oluşmasını engeller, böylece kötü kolesterol seviyeleri düşer ve kalp hastalıkları önlenebilir.
Kansere Karşı Destek:
Nişasta içermeyen bir sebze olarak marul, mide, ağız, özofagus gibi kanserlere karşı koruma sağlayabilir.
Maruldaki özlerin lösemi ve meme kanseri hücrelerinin yayılmasını önleyebileceği iddia edilir.
Diyabet Dostu:
Düşük glisemik indeksli marul, diyabet dostu bir diyette yer alabilir. Aynı zamanda kan şekeri düzeyini düşürebilen lactucaxanthin karotenoidini içerir.
Toksinden Arındırır:
Maruldaki mineraller, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
Toksinlerden arınan vücut daha sağlıklı kalabilir.