İşte marulun sağlığımıza olan faydaları

Beyni ‘Genç’ Tutar:

Nöronlar, fiziksel bağlantılar kurarak beyinde hafıza gelişmesine yardımcı olan hücrelerdir.

Maruldaki özler, nöronların ölümünü önlemeye yardımcı olabilir.

Kötü Kolesterolü Engeller:

C vitamini ve beta karoten içeriği ile marul, damarlarda plak oluşmasını engeller, böylece kötü kolesterol seviyeleri düşer ve kalp hastalıkları önlenebilir.

Kansere Karşı Destek:

Nişasta içermeyen bir sebze olarak marul, mide, ağız, özofagus gibi kanserlere karşı koruma sağlayabilir.

Maruldaki özlerin lösemi ve meme kanseri hücrelerinin yayılmasını önleyebileceği iddia edilir.

Diyabet Dostu:

Düşük glisemik indeksli marul, diyabet dostu bir diyette yer alabilir. Aynı zamanda kan şekeri düzeyini düşürebilen lactucaxanthin karotenoidini içerir.

Toksinden Arındırır:

Maruldaki mineraller, vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Toksinlerden arınan vücut daha sağlıklı kalabilir.