İşte öldüren fındık

Betel fındığı, Güney ve Güneydoğu Asya’nın bazı bölgelerinde yüzyıllardır sosyal geleneklerde önemli bir rol oynayan bir bitki. Ancak bu alışkanlığın, vücudu ağız kanserine yatkın hale getiren bir durum olan oral submukoz fibroza yol açtığına dair ikna edici kanıtlar bulunmakta.

Bilim insanlarının yayınladığı raporda, “Betek fındığı çiğnemek, ağız kanseri için en önemli risk faktörlerinden biridir” denildi. Araştırmalar, betel fındığının kanserle savaşan özelliklere sahip olduğunu gösterse de, kanıtlar hala çelişkili.

Areka cevizinden elde edilen tohum, potansiyel kanser riski taşımasına rağmen dünya çapında milyonlarca insan tarafından çiğnenmeye devam ediyor. Hindistan, Asya ve Doğu Afrika’ya yerleşen popülasyonlar tarafından yaygın olarak kullanılmakta...