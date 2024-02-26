İşte Ölümsüzlük yemeği

Arı poleni ile ilgili olarak, en eski besin takviyelerinden biri olduğunu ve birçok faydası olduğunu bilmelisiniz. İşte akıl almaz yararları...

Arı poleni, eski Mısır ve Çin’de kullanılmıştır. Yunanlı hekim Hipokrat, arı polenini “Ölümsüzlük yemeği” olarak nitelendirmiştir.

Arı poleni, B vitamini bakımından çok zengindir ve çeşitli mineraller, aminoasitler ve enzimler içerir. Arı poleni, arıların erkek çiçeklerden aldığı toz halindeki maddedir. Arılar bu tozları ayaklarıyla toplar ve böylece çiçeklerin üremesine de yardımcı olur. Bu tozların bir kısmı arıların arka ayaklarına yapışır ve kovana getirilir.

Arı poleninin ticari olarak elde edilmesi için kovan girişine fırça benzeri bir alet yerleştirilir. Arı poleninin %55 karbonhidrat, %35 protein, %3 mineral ve vitamin, %2 yağ asidi içerdiği bilinir. Ayrıca betakaroten, selenyum, C ve E vitaminleri, likopen ve flavonoid gibi maddeler de az miktarda bulunur.

Arı poleninin sağlığa yararlı olduğu iddia edilen durumlar şunlardır:

Bağışıklık sistemini destekleme, kilo yönetimi, alerji önleme, cinsel işlevi iyileştirme, yaşlanma sürecini geciktirme. Ayrıca arı poleninin radyoterapinin yan etkilerini azalttığı da araştırmalarla gösterilmiştir.

Arı poleni, hem hastaların beslenmesine katkıda bulunmak hem de güç ve dayanıklılık gerektiren işlerde çalışanlar ve sporcular tarafından kullanılmaktadır. Arı poleninin günde 1-3 kez alınması ve günlük dozun 3 tatlı kaşığıyı geçmemesi tavsiye edilir.

Arı poleninin cilt için sıvı formları da mevcuttur. Yara, çürük ve sıyrıklarda faydalı olabilir. Arı poleni, bal ve diğer arı ürünleri, arı zehrine alerjisi olan kişiler tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır. Arı poleninin nadir de olsa görülebilen yan etkileri sindirim sistemi rahatsızlıkları ve ishaldir. Diğer ilaç, vitamin veya besin takviyeleriyle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eski Mısır ve Çin’de kullanılmaya başlanmıştır. Tıp tarihinin babası sayılan Yunanlı hekim Hipokrat, arı polenini “Ölümsüzlük yemeği” olarak tanımlamıştır. Arı poleni, B vitamini açısından oldukça zengindir ve farklı mineraller, aminoasitler ve enzimler içerir.

Arı poleni, arıların erkek çiçeklerden aldığı toz şeklindeki maddedir. Arılar bu tozları ayaklarıyla alır ve böylece çiçeklerin üremesine de katkı sağlar. Bu tozların bir bölümü arıların arka ayaklarına yapışır ve kovana taşınır. Arı poleninin ticari olarak elde edilmesi için kovan girişine fırça gibi bir aparat konulur. Arı poleninin %55 karbonhidrat, %35 protein, %3 mineral ve vitamin, %2 yağ asidi içerdiği bilinir.

Ayrıca betakaroten, selenyum, C ve E vitaminleri, likopen ve flavonoid gibi maddeler de az miktarda bulunur. Arı poleninin sağlığa yararlı olduğu iddia edilen durumlar şunlar:

Bağışıklık sistemini güçlendirme, kilo kontrolü, alerji önleme, cinsel fonksiyonu geliştirme, yaşlanma sürecini yavaşlatma. Ayrıca arı poleninin radyoterapinin yan etkilerini azalttığı da araştırmalarla kanıtlanmıştır. Arı poleni, hem hastaların beslenmesine yardımcı olmak hem de güç ve dayanıklılık gerektiren işlerde çalışanlar ve sporcular tarafından kullanılmaktadır.

Arı poleninin günde 1-3 kez alınması ve günlük dozun 3 tatlı kaşığıyı aşmaması önerilir. Arı poleninin cilt için sıvı formları da vardır. Yara, çürük ve sıyrıklarda etkili olabilir.

Arı poleni, bal ve diğer arı ürünleri, arı zehrine alerjisi olan kişiler tarafından kesinlikle kullanılmamalıdır. Arı poleninin nadir de olsa görülebilen yan etkileri sindirim sistemi sorunları ve ishaldir. Diğer ilaç, vitamin veya besin takviyeleriyle bilinen bir etkileşimi yoktur.