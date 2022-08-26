Tezgaha düşütü, işte palamutun yararları

Palamut aslında hem ekonomik hem de en sağlıklı balıkların başında geliyor. Ancak tezgahlarda Eylül ayı başlamadan yerini alınca fiyatları da cep yakıyor.

Her şeye rağmen palamut tavsiye edilen en sağlıklı balıklardan biri. İşte faydaları:

D Vitamininin en fazla olduğu balık, palamut.



HÜCRELERİ YENİLİYOR

Palamut yaşlanmayı engelliyor. Ayrıca ciltteki kırışıklıkları onarıyor

SAÇ TELİNİ GÜÇLÜ KILIYOR

D vitamini saçların güçlenmesine yarıyor.

YARALARA MERHEM OLUYOR



Palamut protein bakımından zengin. Bu nedenle kas ve iskelet sisteminin düzgün bir şekilde gelişmesi açısından yardımcı bir besin. Sülfür, fosfor ve vanadyum bakımından zengin olan palamut balığı o maddeler sayesinde kapanmakta güçlük çıkaran yaralara adeta merhem oluyor.



DİŞ ETLERİNE FAYDALI

Diş eti kanamalarında palamut tercih ediliyor. İçeriğindeki proteinler sayesinde diş etlerinin güçlenmesine yardım ediyor.