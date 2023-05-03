İşte performansı zıpkın gibi yapan besinler

Editör: Naim Arıoğlu
Birçok kişi cinsel sağlığının yerinde olmasına önem verir. Peki, hangi besinler afrodizyak etkisi gösterir? İşte o besinler
Kara Turp
Şalgam
Yeşil Soğan
Havuç
Nohut
Koyun sütü
Tereyağ kahvaltınızda eksik etmeyiniz.
Kaymak kahvaltınızda eksik etmeyinin.
Kalamar İlişkiye öncesinde akşam yemeğinde yenilmesinde etkin rol oynar.
Karides İlişkiye öncesinde akşam yemeğinde yenilmesinde etkin rol oynar.
Deniz kestanesi İlişkiye öncesinde akşam yemeğinde yenilmesinde etkin rol oynar.
Isırgan yemeği
Enginar ve yaprakları
Kereviz ve yaprakları
Sarımsak
Soğan
Siyah Havyar İlişkiye öncesinde akşam yemeğinde yenilmesinde etkin rol oynar.
Keklik yumurtası kahvaltınızda eksik etmeyiniz.
Güvercin yumurtası kahvaltınızda eksik etmeyiniz.
Kuzu Eti yemeklerinizde kullanınız kolesterol problem yok ise,
Kuyruk Yağı yemeklerinizde kullanınız kolesterol problem yok ise,
Ahtapot
İstiridye
Istakoz
Yengeç
Köpek Balığı
Kılıç balığı
Lüfer
Eşkina
Yayın
Alabalık doğal
AFRODİZYAK MEYVELER HANGİLERİ
Her meyveyi mevsiminde taze olarak yenilir. Kurutularak yenilen meyveler de aynı etkiyi gösterir.
Fındık
Vücudu güçlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Hurma
Hurma 1 adet süt 1 bardak insana bir gün yeter
Potasyum boldur.
Sodyum,
Calsiyum,
Kükürt,
Klor,
Folik asit boldur.
Demir boldur.
Fosfor bol.
Calsiyum bol.
B1, B2, B3, B6,
A vitamini,
Mağnezyum,
Protein zengin.
Alıç meyvesi
Şehveti açar.
Erkekliği artırır.
Ardıç meyvesi
Günde max 10 tane yaşlanmayı geciktirir.
Avakado
Vücudu güçlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Muşmula
Mürdüm eriği
Muz
Üzüm ve çekirdekleri
Vişne
Yer fıstığı
Afrodizyak çerezler
Acı badem Günde maksimum 7 adet
Antep fıstığı Günde maksimum 7 adet
Badem
Ceviz
Çam fıstığı
Fındık
İncir
Kabak çekirdeği
Kayısı çekirdeği günde maksimum 7 adet
Kişniş
Mürdüm eriği
Siyah çekirdekli üzüm
Yer fıstığı Böğürtlen
Vücudu güçlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Ceviz
Taze ve kurusu yenilmesinde fayda var.
Vücudu güçlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Çam fıstık
Vücudu güçlendirir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Hindistan cevizi
Kapari
Kişniş
Üzüm pekmezi
İncir
Karpuz
Kavun
Kiraz
Kivi
Nar ve çekirdekleri
Afrodizyak tohumlar
Anason
Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.
Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.
Cinsel gücü artırıcı özeliği var.
Afrodizyak özeliği var.
Çörek otu
Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.
Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.
Siyah hardal tohumu
Siyah hardal tohumu 1 çay kaşığı
Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.
Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.
Cinsel bezlerin işleyişini hızlandırır.
Haşhaş tohumu
Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.
Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.
Haşhaş tohumu cinsel performansı artırır.
Isırgan tohumu
Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.
Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.
Isırgan tohumu 1 çay kaşığı
Havanda dövünüz. Ya da mixerden çekiniz.
Sabah akşam toz halinde Yoğurt - Ayran - Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.
Kenevir tohumu
Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.
Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.
Nar çekirdeği
Nar çekirdeği ezilerek 1 çorba kaşığı sabah akşam kullanılabilinir
Rezene
Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.
Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.
En eski afrodizyaklardan olan rezeneden her gün bir parça alınması cinsel gücü artırır. Rezenenin tohumundan çay yapılarak içilebilir.
Turp tohumu
Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.
Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.
Üzerlik tohumu
Üzerlik tohumu 1 çay kaşığı,
Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.
Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran - Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.
Üzüm çekirdeği
Üzüm çekirdeği ezilerek 1 çorba kaşığı sabah akşam kullanılabilinir.