Basketbolda play off eşleşmelerinden derbi çıktı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun play-off eşleşmeleri belli oldu
26'ncı hafta maçlarında alınan sonuçlar:
Nesibe Aydın - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62-64
Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 76-66
Botaş - Rize Belediyesi: 74-69
Fenerbahçe Alagöz Holding - OGM Ormanspor: 106-66
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Antalya Toroslar: 94-82
Bursa Uludağ Basketbol - Beşiktaş: 70-86
Play-off eşleşmeleri
Ligde normal sezon müsabakalarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş ve Çankaya Üniversitesi Play-Off oynamaya hak kazandı.
Play-Off eşleşmeleri şu şekilde;
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi
Fenerbahçe Alagöz Holding - Beşiktaş
Galatasaray Çağdaş Faktoring - Nesibe Aydın
Botaş - Emlak Konut