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Basketbolda play off eşleşmelerinden derbi çıktı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun normal sezonu sona ererken, play-off eşleşmeleri açıklandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 22:16
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İşte play off eşleşmeleri

Basketbolda play off eşleşmelerinden derbi çıktı
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun play-off eşleşmeleri belli oldu

26'ncı hafta maçlarında alınan sonuçlar:

Nesibe Aydın - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 62-64

Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 76-66

Botaş - Rize Belediyesi: 74-69

Fenerbahçe Alagöz Holding - OGM Ormanspor: 106-66

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Antalya Toroslar: 94-82

Bursa Uludağ Basketbol - Beşiktaş: 70-86

Play-off eşleşmeleri

Ligde normal sezon müsabakalarının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ, Emlak Konut, Nesibe Aydın, Beşiktaş ve Çankaya Üniversitesi Play-Off oynamaya hak kazandı.

Play-Off eşleşmeleri şu şekilde;

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi

Fenerbahçe Alagöz Holding - Beşiktaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Nesibe Aydın

Botaş - Emlak Konut


 

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