İşte romatizmaya iyi gelen bitki

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan romatizma ve mafsal ağrılarını kesen itüzümü bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır.

İTÜZÜMÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Taze usaresinden günde 30 gr. içilir. Ya da 10 gr. bitki 1 litre suda kaynatılarak günde 2 - 3 kahve fincanı içilir.

Fazla alındığı zaman öldürücü bir zehir olan atropin maddesi içerir. Kusma, ishal, halsizlik belirtileri gösterir.