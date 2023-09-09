İşte şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı olan besinler. Ömür boyu etkili reçete ortaya çıktı

Göz sorunlarına iyi gelerek keskin gözlere sahip olmanın sırrı olan besinlerin ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşte şahin gibi keskin gözlere kavuşmanın sırrı olan besinler. Ömür boyu etkili reçete ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Göz sorunlarına iyi gelerek keskin gözlere sahip olmanın sırrı olan besinlerin ortaya çıkması dikkat çekti.

İŞTE O BESİNLER…

-C vitamini göz sinirlerindeki hasarı duvar örüyor

C vitamini ise göz sağlığının korunmasında ilk sırada yer alan vitaminlerden biri olduğu bildirildi.

Işığın ve güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı gözleri koruyan C vitamini, genel olarak taze meyvelerde ve sebzelerde bulunuyor.

-Katarakta iyi gelen besinler…

Katarakt başlangıçlarını önlemeye de oldukça fayda sağlayan A vitamini, hayvansal gıdaların yanı sıra portakal, havuç, buğday, maydanoz ve yumurta sarısında bulunuyor.

Yoğurt, peynir, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar tüketildiğinde B2 vitamini eksikliği giderilebiliyor.

-Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri göz kuruluğunu azaltıyor

Somon ve ton balığının yanı sıra ceviz ve keten tohumunda bulunan Omega-3 ve 6 yağ asitlerinin, retina gelişimi açısından oldukça faydalı olduğu biliniyor.

Makula dejenerasyonunun ilk evrelerine karşı gözleri koruyan bu yağ asitleri, göz kuruluğunu da azaltıyor.

Göz sinirlerinin gelişmesini sağlayan asitler, gözü nemlendirerek göz kuruluğu nedeniyle yaşanan problemlerin önüne geçiyor.

-Çinko ve magnezyum hastalıkları önlüyor

Omega-3 ve 6 yağ asitlerinin yanı sıra çinko ve magnezyum gibi mineraller de göz sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Vitaminlerin vücut tarafından emilmesini sağlayan bu mineraller, uzun süreler boyunca devam eden glokom, katarakt, diyabetik retinopati ve göz alerjileri gibi problemlerin önlenmesinde de başrol oynuyor.

-E vitamini kronik göz rahatsızlıklarına çok iyi geliyor

Kronik göz rahatsızlığı bulunan hastaların mutlaka E vitamini alması gerekiyor.

Yağda eriyen güçlü antioksidanlar arasında bulunan E vitamini, ceviz, badem gibi kuru yemişlerde, zeytinyağı ve ayçiçek yağında, ayrıca kivi, muz ve mango gibi meyvelerde bulunuyor.

GÖZ SAĞLIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Göz sağlığı, yaşam kalitesi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bazı göz hastalıkları erken dönemde tedavi edilmediklerinde ilerleyerek görme kaybına varan kalıcı hasarlara neden olabilir.

Bu nedenle düzenli göz muayenesi yaptırmak ve gözlerdeki olası hastalıkları ilerlemeden tespit etmek büyük önem taşır.

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